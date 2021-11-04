Bakan Yardımcısı Önal, Kubis'le görüştü - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekteri'nin Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekteri'nin Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis ile görüşme gerçekleştirdiği belirtilerek, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal'ın, BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis'le bugün yaptığı telefon görüşmesinde Libya'daki siyasi sürece ilişkin görüş alışverişinde bulunulmuştur" denildi.