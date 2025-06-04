Bakanlıktan Özgür Özel\'in akaryakıt istasyonlarıyla ilgili iddiasına yanıt

CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in bugünkü grup toplantısında, "Aziz İhsan Aktaş'a ait İstanbul TEM'de 76 akaryakıt istasyonunun bulunduğunu ve Aktaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden buraya bir AVM yapılması için imar planı talep ettiğini ancak bu talebin reddedildiğini belirtti. Buna göre Özel, "Aralık ayında TBMM'de gece yarısı yapılan bir yasal düzenlemeyle, 'akaryakıt istasyonları gibi alanlara dair imar planı yetkisinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na verilmesinin' sağlandığını ve düzenlemenin, Aktaş'ın benzin istasyonu için imar değişikliğini kolaylaştırmak amacıyla yapıldığı öne sürdü. Özgür Özel, bu konuya ilişkin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a seslenerek, bu iddialara yanıt vermesini istedi.

BAKANLIK İDDİALARI YALANLADI

Bunun üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Özel'in grup toplantısında gündeme getirdiği akaryakıt istasyonları ile ilgili iddiaları tamamen gerçek dışı" olduğunu bildirdi. Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in grup toplantısında gündeme getirdiği akaryakıt istasyonları ile ilgili iddiaları tamamen gerçek dışıdır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 2011 yılından itibaren akaryakıt istasyonu planı yapma yetkisine sahiptir. Ancak Anayasa Mahkemesi bu yetki ile birlikte Bakanlığımızı ilgilendiren birçok yetkinin kararname yerine kanunla düzenlenmesi gerektiği gerekçesiyle iptal kararı vermiştir. Bu nedenle söz konusu yetkiler TBMM'de de onaylanarak İmar Kanunu'na eklenmiştir.

Kısacası; durum geçmişte de var olan yetkilerin Yüce Meclisimizce de onaylanarak kanun haline getirilmesinden ibarettir. Burada yeni bir düzenleme yoktur. Dolayısıyla iddia edildiği gibi kişiye özel bir uygulama söz konusu bile değildir."