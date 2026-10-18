Bakırhan Bursa'da 450 bine yakın kişi cezaevinde dedi, iktidara adım çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Bakırhan Bursa'da 450 bine yakın kişi cezaevinde dedi, iktidara adım çağrısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakırhan Bursa\'da 450 bine yakın kişi cezaevinde dedi, iktidara adım çağrısı yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bursa İl Kongresi'nde iktidarı cezaevlerinden ve sürgünlerden başlayarak adım atmaya çağırdı. Bakırhan, 450 bine yakın kişinin cezaevinde olduğunu ve kapasitenin 1,5 katı doluluk yaşandığını belirtti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Sadece siyasi tutsaklar değil, 450 bine yakın insan cezaevinde. Bir ülkede cezaevi kapasitesinin 1,5 katı insan cezaevinde olur mu? İktidara sesleniyoruz; adım atmak için beklemeyin. Başta cezaevlerinden başlayın. Sürgünlerden başlayın. Bölgedeki hukuksuzluklardan, adaletsizliklerden başlayın" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Bursa İl Kongresi'nde konuştu. Türkiye'de insanların özgür ve eşit yaşayacağı bir düzen kurulması gerektiğini belirten Bakırhan, "Cezaevinde bulunan sadece siyasi tutsaklar değil, 450 bine yakın insan cezaevinde. Allah aşkına. Bir ülkede cezaevi kapasitesinin 1,5 katı insan cezaevinde olur mu? Hadi fabrikalarda vardiyalı çalışma usulünü gördük. Cezaevinde arkadaşlar var vardiyalı yatıyor. Düşünebiliyor musunuz? Niye? Yer yok. Şimdi değerli misafirlerimiz diyecek ki ya bu kadar eleştiri ama işte bu iktidarla da masada oturuyorsunuz. Evet, biz bir taraftan müzakere yaparız, bir taraftan muhalefet yaparız. Biz DEM Parti'yiz. Barış birinci aşama, ikinci aşamada demokratik adımları birlikte tartışacağız" dedi.

'İKTİDARI ADIM ATMAYA ZORLAMALIYIZ'

Türkiye'nin barışa ihtiyacı olduğunu söyleyen Bakırhan, "Türkiye'de bir barış sürecine ihtiyaç vardır. Tabii ki barış birinci aşamadır. Bu sürecin birinci aşamasını başarıya ulaştırabilirsek inşallah ikinci aşamada Kürt'ün dilini, Alevi'nin eşit yurttaşlık hakkını, emekçinin ekonomide adalet arayışını, gençlerin geleceksizliğini ortadan kaldıracak demokratik adımları birlikte tartışacağız. Barışı kurumsallaştırmak için demokratik bir basınç oluşturarak iktidarı adım atmaya zorlamalıyız. Barış geciktirilmesi gereken bir mesele değil. Her barışmadığımız süreç içerisinde Türk ve Kürt gençleri yaşamını yitiriyor. Dolayısıyla barışı kurumsallaştırmak için karşımızdaki muhatap kimse Türk'ü, Kürt'ü, devrimcisi, demokratı, sosyalistiyle birlikte demokratik bir basınç oluşturarak iktidarı adım atmaya zorlamalıyız" diye konuştu.

'DEVLET ADIM ATMAK İÇİN NEYİ BEKLİYOR'

Tuncer Bakırhan, "Sayın Öcalan çok önemli bir risk aldı. Dünyanın hiçbir çatışma ve çözüm süreçlerinde olmayan bir şey yaptı. 'Silah mı? Hadi buyurun devreden çıkarabilirim. Hadi PKK'yi feshedeyim. Örgüt gelip de demokratik siyasal yaşama dair olsun' dedi. ve büyük bir sorumluluk aldı. İyi niyetle, samimice 86 milyonu düşünerek büyük bir risk aldı. Şimdi ben size soruyorum; ya bizim devlet adım atmak için neyi bekliyor? Tek taraflı bu kadar önemli adımlar atılmışken, tek taraflı bu kadar sorumluluk alınmışken acaba bizim iktidarımız Ahmet Türk'ün görevine dönmesi için neyi bekliyor? Siirt Belediye Eş Başkanlarımızın, halkın iradesiyle seçilip yerine kayyım atanan kardeşlerimizin, yoldaşlarımızın görevine dönmesi için neyi bekliyor? AİHM kararını uygulamak için neyi bekliyor? AYM kararını uygulamak için neyi bekliyor? Figenleri, Selahattinleri bırakmak için daha neyi bekliyor? İktidara sesleniyoruz; adım atmak için beklemeyin. Başta cezaevlerinden başlayın. Sürgünlerden başlayın. Bölgedeki hukuksuzluklardan, adaletsizliklerden başlayın. Yasalarınızı değiştirmekten başlayın. Demokrasiden, hukuktan, adaletten başlayın diyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
Tuncer Bakırhanİnsan HaklarıDEM PartiPolitikaGüncelBursaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korkulan oldu Husiler, Suudi Arabistan’ın helikopterini düşürdü Korkulan oldu! Husiler, Suudi Arabistan'ın helikopterini düşürdü
Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak
Sel felaketinde yürek yakan anlar Kayıp Ahmet Derin’in aracı böyle sürüklenmiş Sel felaketinde yürek yakan anlar! Kayıp Ahmet Derin’in aracı böyle sürüklenmiş
Karapınar’da kuyumcu, telefondaki dolandırıcıyı fark edip yaşlı müşterisinin altınlarını korudu Karapınar'da kuyumcu, telefondaki dolandırıcıyı fark edip yaşlı müşterisinin altınlarını korudu
Orta Doğu’da savaş genişliyor Bir ülke daha devreye girmeye hazırlanıyor Orta Doğu'da savaş genişliyor! Bir ülke daha devreye girmeye hazırlanıyor
Fransa’da canlı yayında kan donduran tehdit Fransa'da canlı yayında kan donduran tehdit
Sivas’tan deniz kentlerine palamut sevkiyatı: Tanesi 100 TL’den alıcı buluyor Sivas'tan deniz kentlerine palamut sevkiyatı: Tanesi 100 TL'den alıcı buluyor
Okullarda 7 ayda 8 saldırı Bitlis’teki olayda kan donduran detaylar Okullarda 7 ayda 8 saldırı! Bitlis'teki olayda kan donduran detaylar
Koronavirüse yakalandı, hayatı kabusa döndü 5 yıldır yemek yiyemiyor Koronavirüse yakalandı, hayatı kabusa döndü! 5 yıldır yemek yiyemiyor
Yargıtay’dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar 5 yılı geçiren parasını alamayabilir Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar! 5 yılı geçiren parasını alamayabilir
İstanbul’da indirim çılgınlığı 60 bin kişi AVM’ye akın etti İstanbul'da indirim çılgınlığı! 60 bin kişi AVM'ye akın etti
Sel felaketinin 5’inci gününde acı bekleyiş İstanbul Valisi Gül, Ayazağa’daki son durumu açıkladı Sel felaketinin 5'inci gününde acı bekleyiş! İstanbul Valisi Gül, Ayazağa'daki son durumu açıkladı
16:30
Süper Lig’de Emre Belözoğlu fırtınası
Süper Lig'de Emre Belözoğlu fırtınası
16:09
Fenerbahçe’den sakatlığı bulunan Marco Asensio hakkında açıklama
Fenerbahçe'den sakatlığı bulunan Marco Asensio hakkında açıklama
15:55
Nihat Kahveci’den Galatasaray’a kritik uyarı: Bu oyunla 3 yersin
Nihat Kahveci'den Galatasaray'a kritik uyarı: Bu oyunla 3 yersin
15:37
Beşiktaş’ın Trabzonspor maçı kadrosunda sürpriz
Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı kadrosunda sürpriz
15:11
Fransa’da sınır tanımayan yağma 80 yaşındaki çift bile hedef oldu
Fransa'da sınır tanımayan yağma! 80 yaşındaki çift bile hedef oldu
14:34
Kaos büyüyor ABD “Sizi uyarmıştık“ dedi, Macron’dan hamle gecikmedi
Kaos büyüyor! ABD "Sizi uyarmıştık" dedi, Macron'dan hamle gecikmedi
14:17
İstanbul Pendik’te sel sularının yuttuğu otomobilden acı haber geldi
İstanbul Pendik'te sel sularının yuttuğu otomobilden acı haber geldi
14:08
Selde mahsur kalan 8 aylık Zeynep bebeğin kurtarılma anları yürekleri ısıttı
Selde mahsur kalan 8 aylık Zeynep bebeğin kurtarılma anları yürekleri ısıttı
14:07
İsyan ateşi büyüyor Milano’nun ünlü meydanı savaş alanına döndü
İsyan ateşi büyüyor! Milano'nun ünlü meydanı savaş alanına döndü
13:35
İstanbul’daki sel felaketinde can kaybı 5’e yükseldi
İstanbul'daki sel felaketinde can kaybı 5'e yükseldi
12:52
Böyle ölüm görülmedi Rahibin son anları kamerada
Böyle ölüm görülmedi! Rahibin son anları kamerada
11:43
Korkulan oluyor Fransa’da yanan ateş dünyaya yayılmaya başladı
Korkulan oluyor! Fransa'da yanan ateş dünyaya yayılmaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2026 16:42:00. #7.13#
SON DAKİKA: Bakırhan Bursa'da 450 bine yakın kişi cezaevinde dedi, iktidara adım çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei