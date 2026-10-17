Bakü Büyükelçiliği, Fidan'a dair gizli görüşme ve mektup iddialarını reddetti

TÜRKİYE'nin Bakü Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Bakü ziyareti sırasında gizli görüşme gerçekleştirdiği ve çeşitli talimatlar verdiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bugün (17 Ekim) başta Qafqazinfo olmak üzere bazı haber organlarında yayımlanan 'Hakan Fidan'ın GYF'deki görüşmesinin perde arkası' başlıklı haber metni, bütünüyle asılsız iftiralara dayanmaktadır. Söz konusu yayın, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilere zarar vermeyi hedefleyen çevrelerin dezenformasyon çabalarından ibarettir. Sayın Bakanımız, Bakü'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında çok sayıda kişiyle nezaket amaçlı fotoğraf çektirmiştir. Bunlar arasında Azerbaycan'da yasal statüsü olan bir kuruluşun mensupları da bulunmaktadır."

'GİZLİ GÖRÜŞME İDDİALARı KESİNLİKLE DOĞRU DEĞİLDİR'

Bakan Fidan'ın gizli görüşme gerçekleştirdiği ve çeşitli talimatlar verdiği yönündeki iddiaların reddedildiği açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Haberde, Sayın Bakanımızın gizli bir görüşme gerçekleştirdiği ve çeşitli talimatlar verdiği yönündeki iddialar kesinlikle doğru değildir. Haberde ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yazıldığı iddia edilen bir mektup üzerinden, gerçekle hiçbir bağlantısı olmayan iftiralar ortaya atılmaktadır. Böyle bir mektup bulunmamaktadır. Haber metninde yer alan 'içişlerine müdahale planları', 'istihbarat operasyonları', 'darbe ve kaos planları' ve 'etki ajanları yetiştirme' gibi ifadeler de kardeş Azerbaycan halkını Türkiye'ye karşı kışkırtmayı amaçlayan kasıtlı yalanlardan ibarettir. Azerbaycan ve Türkiye kamuoylarının bu tür alçakça iftiralara ve gerçekle ilgisi olmayan, manipülasyona yönelik iddialara itibar etmemesi önemle duyurulur."