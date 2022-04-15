Balıkesir'de 4 Burhaniyeli komisyonlarda görev aldı - Son Dakika

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 2022 yılı Nisan ayı olağan meclis görüşmeleri düzenlenen toplantı ile gerçekleştirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi meclis salonunda yapılan toplantıda, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı Faaliyet Raporu sunumu ile meclis başkan vekillikleri, katip, encümen ve ihtisas komisyonlarının yeni üyelerinin seçimleri yapıldı.

CHP Grup Başkan vekilliğine Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler yeniden seçilirken, komisyonlarda da Burhaniye'den 4 meclis üyesi yer aldı. Meclis toplantısı öncesi parti grupları tarafından yapılan toplantılarda CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan vekilliğine tekrar Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler getirilirken, Grup Sözcüsü olarak da Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga seçildi. Burhaniye Belediyesi Meclis üyelerinin Büyükşehir Belediyesi Komisyon üyelikleri ise şu şekilde gerçekleşti; Plan ve Bütçe Komisyonu: Oktay Erbalaban ve Cemal Akkılınç, Kent Estetiği Komisyonu'na Murat Yazgan ve Mehmet Zeybek, Belediye Varlıkları Komisyonu'na ise Murat Yazgan seçildi. Burhaniye Belediye Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir CHP Grup Başkan Vekili Ali Kemal Deveciler "Yapılan seçimler ve alınan tüm kararların Balıkesir'imize hayırlı olmasını diliyorum." dedi. - BALIKESİR