Balıkesir'de mazbatalarını alan Büyükşehir, Altıeylül ve Karesi Belediye Başkanları görev devir teslim törenleri ile makamlarına geçti. 31 Mart seçimleri sonrası Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık ve Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli oldu.
Balıkesir siyasetinde görev devir teslim heyecanı yaşandı. İlk olarak CHP'li Hakan Şehirli Altıeylül Belediye Başkanlığı görevini Hasan Avcı'dan devraldı. Hasan Avcı'nın sıcak karşılamasına cevap veren Başkan Şehirli, görev süresince yaptığı hizmetlerden ötürü Avcı'ya teşekkürlerini sundu. CHP'li Mesut Akbıyık ise görevi Karesi Belediye Başkan Yardımcısı Muhittin Diker'den görevi aldı. Her iki başkan da karşılıklı olarak birbirlerine teşekkür etti.
İlçe belediye başkanlarının görev değişimi sonrası Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde de görev devir teslimi oldu. AK Partili Yücel Yılmaz, seçimi kazanan CHP'li Ahmet Akın'a belediye mührünü teslim etti. Balıkesir'e hizmet ettiklerini söyleyen Yılmaz, bundan sonra Ahmet Akın'ın hizmetleri devam ettireceğini söyledi. Başkan Akın ise Yücel Yılmaz'a teşekkür etti.
Resmen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ahmet Akın, sevgi gösterileri eşliğinde makamına geçti. - BALIKESİR
Son Dakika › Politika › Balıkesir'de Belediye Başkanları Görevlerine Başladı - Son Dakika
31 Mart seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Soma Belediye Başkanı seçilen Sercan Okur, mazbatasını alarak makama oturdu. Devir teslim töreninde eski başkan Ali Tulup'tan görevi devralan Okur, seçim öncesinde verdiği sözü yerine getirerek makam kapısını söktü.
31 Mart yerel seçimlerini kazanan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, görevi devraldı. Er, tüm Malatya'nın belediye başkanı olacağını ve emanete ihanet etmeyeceğini söyledi.
Fransa'nın eski Başbakanı Edouard Philippe'nin ofisi, muhtemel bir yolsuzlukla ilgili devam eden ön soruşturma kapsamında polis tarafından arandı.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve yeni meclis üyeleri, mazbata töreniyle görevlerine resmen başladı. Törene, birim müdürleri, muhtarlar ve azalar da katıldı.
31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Turhal Belediye Başkanı seçilen Cumhuriyet Halk Partisi adayı Mehmet Erdem Ural, belediye başkanlığı görevini devraldı. İlker Bekler'den bayrağı devralan Ural, şehri daha ileriye taşımak için çalışacaklarını belirtti.
Sarıgöl'ün yeni Belediye Başkanı CHP'li Tahsin Akdeniz, makam odasını herkesin ulaşabilmesi için ikinci kattan birinci kata taşıdı.
Sındırgı Belediyesi'nde yapılan devir teslim töreninde Serkan Sak, Belediye Başkanlığı görevine başladı. Sak, Ekrem Yavaş'a teşekkür ederek projelerini gerçekleştireceklerini söyledi.
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Bandırma Belediye Başkanı olarak seçilen Dursun Mirza mazbatasını aldı. Bandırma Belediyesi'nde devir teslim gerçekleşti.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yapılan seçimlerde yüzde 50,36 oy oranıyla bir dönem daha Belediye Başkanı seçilen Mehmet Ali Yılmaz, mazbatasını aldı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 44 yıl sonra belediye başkanlığını kazanan CHP'nin adayı Ömer Özalp mazbatasını alarak görevine başladı. Başkan Özalp, 'Eksik kalan hizmetleri biz tamamlayacağız. Biz daha güzellerini yapmaya talibiz' dedi.
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