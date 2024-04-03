Balıkesir'de Belediye Başkanları Görevlerine Başladı - Son Dakika
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Politika

Balıkesir'de Belediye Başkanları Görevlerine Başladı

Balıkesir\'de Belediye Başkanları Görevlerine Başladı

Balıkesir Büyükşehir, Altıeylül ve Karesi Belediye Başkanları görev devir teslim törenleri ile makamlarına geçti. Ahmet Akın, Mesut Akbıyık ve Hakan Şehirli görevlerine başladı.

03.04.2024 16:19  Güncelleme: 16:23
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Balıkesir'de mazbatalarını alan Büyükşehir, Altıeylül ve Karesi Belediye Başkanları görev devir teslim törenleri ile makamlarına geçti. 31 Mart seçimleri sonrası Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık ve Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli oldu.

Balıkesir siyasetinde görev devir teslim heyecanı yaşandı. İlk olarak CHP'li Hakan Şehirli Altıeylül Belediye Başkanlığı görevini Hasan Avcı'dan devraldı. Hasan Avcı'nın sıcak karşılamasına cevap veren Başkan Şehirli, görev süresince yaptığı hizmetlerden ötürü Avcı'ya teşekkürlerini sundu. CHP'li Mesut Akbıyık ise görevi Karesi Belediye Başkan Yardımcısı Muhittin Diker'den görevi aldı. Her iki başkan da karşılıklı olarak birbirlerine teşekkür etti.

İlçe belediye başkanlarının görev değişimi sonrası Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde de görev devir teslimi oldu. AK Partili Yücel Yılmaz, seçimi kazanan CHP'li Ahmet Akın'a belediye mührünü teslim etti. Balıkesir'e hizmet ettiklerini söyleyen Yılmaz, bundan sonra Ahmet Akın'ın hizmetleri devam ettireceğini söyledi. Başkan Akın ise Yücel Yılmaz'a teşekkür etti.

Resmen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ahmet Akın, sevgi gösterileri eşliğinde makamına geçti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Balıkesir'de Belediye Başkanları Görevlerine Başladı - Son Dakika

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