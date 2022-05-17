Balıkesir MHP İl Başkanı Yüksel'den Canan Kaftancıoğlu tepkisi - Son Dakika
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Balıkesir MHP İl Başkanı Yüksel'den Canan Kaftancıoğlu tepkisi

17.05.2022 16:55
Balıkesir MHP İl Başkanı Yüksel'den Canan Kaftancıoğlu tepkisi

Balıkesir MHP İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen ceza sonrasında ortalığın tam bir "tiyatro alanına döndüğünü" belirterek, "sinsi bir gündem oluşturma peşine düşüldüğünü" ifade etti.

Balıkesir MHP İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen ceza sonrasında ortalığın tam bir "tiyatro alanına döndüğünü" belirterek, "sinsi bir gündem oluşturma peşine düşüldüğünü" ifade etti.

MHP İl Başkanı Yüksel yayımladığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Pek Kıymetli Balıkesirli hemşehrilerimiz. Malumunuz olduğu üzere Türk Yargısı; CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında açılan davada bir karara vardı. Canan Kaftancıoğlu'na mahkeme tarafından verilen ceza sonrasında ise ortalık tam bir tiyatro alanına döndü. Dönem dansözleri, satılık kalemler bir taraftan, masa altı siyaseti ile gizli ittifak kuranlar diğer taraftan, sahiplerinden aldıkları cesaretle yine sinsi bir gündem oluşturma peşine düştüler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti; alelade bir devlet değildir. Anayasası ve yasaları olan, bağımsız hukuk sistemine sahip, bu sistemin işlemesine yönelik kural ve kurumların sapasağlam yerinde durduğu en az dört bin yıllık devlet geleneğine sahip bir hukuk devletidir. ve neye nasıl itiraz edileceğinin yolu kanunlarda bellidir. Bunun dışında izlenecek yolların tamamı, kamuoyunda huzursuzluk çıkartmak yolu ile toplumu manipüle etmek, kitleleri hatalı davranışlara iterek/ içine sokarak sapla samanın karışmasına imkan sağlayarak sinsi planları hayata geçirecek adımlardan başka bir şey değildir."

Başkan Yüksel açıklamasının devamında, "Güzide ilçemiz Edremit'te yaşanan sözde protesto gösterisi bir kez daha göstermiştir ki, ülkemizi terörize etmek isteyenler el ele kol kola sahnededir. Terörizme ve teröristlere sahip çıkan, içinde barındıran HDP ile Birleşik Haziran Hareketi-10 Aralık Hareketi-Marjinal Terör Örgütleri tarafından ele geçirilmiş Y-CHP'nin yan yana omuz omuza durması bizleri şaşırtmamıştır. Bunları bir şehit cenazesinde göremezsiniz, sahiplerinin terör örgütlerine gönderdikleri paraları/ silahları/ yardım malzemelerini protesto etmezler, katledilen savcılarımıza sahip çıkmak yerine katillerini över, dağda gezen çapulcuya 'gerilla' diyerek normalleştirmeye çalışırlar. Devletin kuruluşunda Anayasa ile getirdiği eşit vatandaşlık hakkına karşılık bunlardan bir tanesinin ağalık sistemine karşı durduğu, emeği, köylüyü, işçiyi savunduğu görülmemiştir. Ama emek sahipleri fabrikalarda, tarlalarda çalışırken memleketi karıştırmak için her daim eğitilmiş bedenler, yıkanmış beyinler olarak sahadadırlar. Sırf Türk Askeri-Polisi dememek için, hükümetin askeri-polisi söylemini geliştirerek Türk Devletine ve Türk Milletine kafa tutma gayreti içerisinde bulunurlar" dedi.

MHP İl Başkanı Yüksel açıklamasının son kısmında, "Bizler; siyasi sorumluluğumuzun bir parçası olarak, vatandaşımızı gerçekler konusunda bilgilendirmek mecburiyetindeyiz. Bu minvalde; özellikle Edremit ve Burhaniye ilçeleri başta olmak üzere, ranta teşne turizm bölgelerimizde yerleşmeye/ tutunmaya çalışan terör örgütlerine - örgüt mensuplarına ve onlara destek veren sözde siyasilere dikkat ediniz. Kuvayi Milliye Şehri Balıkesir'imizde gaflet satıp ihanet devşirmeye çalışanlara karşı uyanık olunuz" ifadelerine yer verdi. - BALIKESİR

Balıkesir MHP İl Başkanı Yüksel'den Canan Kaftancıoğlu tepkisi
Balıkesir MHP İl Başkanı Yüksel'den Canan Kaftancıoğlu tepkisi

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Balıkesir MHP İl Başkanı Yüksel'den Canan Kaftancıoğlu tepkisi - Son Dakika


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