Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, öğrencilere iftar yemeği verdi - Son Dakika
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Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, öğrencilere iftar yemeği verdi

14.04.2022 13:25
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, öğrencilere iftar yemeği verdi

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, eşi Fatma Nur Şıldak ile dün orucunu Bandırma Fatma Ana Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilerle birlikte açtı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, eşi Fatma Nur Şıldak ile dün orucunu Bandırma Fatma Ana Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilerle birlikte açtı.

Vali Şıldak yemek dağıttığı öğrencilerle tasavvuf müziğinin de eşlik ettiği program boyunca sohbet etti. Vali Şıldak'ın iftar sofralarında onlarla birlikte olmasından memnuniyet duyan öğrenciler ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ettiler.

Toplu olarak yaşanılan yerlerde sıkıntılar yaşanabileceğini ve bu sıkıntıların hayata ve zorluklara karşı olan direnme gücünü arttırdığını kaydeden Vali Şıldak iftar programında yaptığı konuşmada, "Bandırma'da, bu güzel şehrin havasını teneffüs etmekten mutlu olmalısınız. Burada kendinizi geliştirmeniz, iyi ve donanımlı birer öğrenci olmanız ülkemize, vatanımıza büyük katkılar sağlamaktadır. Üniversiteden her yıl çok sayıda öğrencinin mezun olacağını düşünürseniz iş hayatında da sizin için büyük bir yarış, yeni bir rekabet olacaktır. Kendi çabalarınızla her gün bilgilerinizin üstüne yenilerini eklemeniz sizi bu rekabet ortamında bir adım öne geçirecektir. Buradan sadece mezun olmuş bir öğrenci olarak kalmayın. Okuyun, araştırın." şeklinde tavsiyelerde bulundu.

İftar programına Vali Şıldak ve Eşi Fatma Nur Şıldak'ın yanı sıra Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Süleyman Özdemir, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu katıldı. - BALIKESİR

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, öğrencilere iftar yemeği verdi

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Hasan Şıldak, Balıkesir, İftar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, öğrencilere iftar yemeği verdi - Son Dakika


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