Balkan Barış Platformu Toplantısı Yapıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Balkan Barış Platformu Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Balkanların istikrarı, başta Avrupa olmak üzere bölgelerin huzuru ve güvenliği için de büyük bir önem taşır. Bu coğrafya Türkiye için yalnızca stratejik değil aynı zamanda kültürel ve beşeri bağlarla iç içe geçmiş bir öncelik alanıdır" dedi.

Türkiye'nin öncülüğünde Balkan ülkelerinin katılımıyla düzenlenen Balkan Barış Platformu'nun ilk toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Balkan Barış Platformu Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djuric ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic ile İstanbul'da görüşmeler gerçekleştirdi.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Fidan, "Bosna-Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Arnavutluk ve Kosova'dan katılımcılarla bir araya geldik. Değerli misafirlere katkılarından ötürü en içten dileklerimle teşekkürlerimi sunuyorum. Balkanlar, Avrupa, Ortadoğu, Akdeniz ve Karadeniz havzaları arasında stratejik bir kavşak noktasıdır. Tarih boyunca siyasi ekonomik ve güvenlik dengelerinin merkezinde yer almıştır. Bugün de aynı derecede önemini korumaktadır. Balkanların istikrarı, başta Avrupa olmak üzere bölgelerin huzuru ve güvenliği için de büyük bir önem taşır. Bu coğrafya Türkiye için yalnızca stratejik değil aynı zamanda kültürel ve beşeri bağlarla iç içe geçmiş bir öncelik alanıdır. Bölge ülkeleri ile ikili işbirliğimiz çok boyutlu şekilde gelişmeye devam ediyor" dedi.

"Hem bölgemizin hem de yakın çevremizin refahına ve huzuruna katkı sağlama gayretindeyiz"

"Balkanlar'da istikrarın öncelikle bölge ülkeleri arasındaki işbirliği ve diyaloğun güçlendirilmesi ile kalıcı hale geleceğine inanıyoruz" ifadelerini kullanan Bakan Fidan, "Bu yaklaşımımızın temelinde bölgesel sahiplenme ilkesi bulunmakta. Bugün ilk toplantısını gerçekleştirdiğimiz Balkan Barış Platformu da bölgesel sahiplenme yaklaşımımızın yeni bir halkasını oluşturmaktadır. Hedefimiz sorunları, samimi bir biçimde ele alan ve taraflar arasında düzenli temaslara imkan sağlayan sonuç odaklı ve özgün bir yapı geliştirmektir. Balkanlar kelimesinin bölünme ve ayrışma değil işbirliği ve dayanışma anlamında kullanılacağı bir zemini oluşturmak istiyoruz. Hem bölgemizin hem de yakın çevremizin refahına ve huzuruna katkı sağlama gayretindeyiz. Herhangi bir sürecin yerine geçmeyi değil var olan mekanizmaları desteklemeyi hedefliyoruz. Belgrad- Priştine diyalog süreci başta olmak üzere uluslararası toplumun çabalarını destekleyen bir çerçeve sunuyoruz. Bölgesel meseleleri ele aldık. Balkanların tamamında istikrar ve refahın tesisinin temel önceliğimiz olduğuna vurgu yaptık. Bölgedeki siyasi gelişmelerin yanı sıra enerji güvenliği, bağlantısallığın güçlendirilmesi ve bölgesel iş birliği ve kapasite inşası fırsatları dahil olmak üzere birçok başlık hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Elbette Balkan Barış Platformu'nun geleceğini de değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

"Balkanların barış içinde istikrarlı geleceğe yürümesine destek vermeye kararlılık ile devam edeceğiz"

Bakan Fidan, "Bu platformun bölgede mevcut platform ve girişimler bakımından tamamlayıcı bir format oluşturmasını amaçlıyoruz. Bu hususları da kıymetli katılımcılarla detaylı bir şekilde değerlendirdik. Toplantıların düzenli aralıklarla sürdürülmesi ve bölgesel işbirliğini somutlaştıracak projelere öncelik verilmesi yönünde ortak bir irade oluştu. Küresel ölçekte krizlerin iç içe geçtiği, uluslararası normların aşındığı, belirsizliklerin arttığı bir dönemden geçiyoruz. Bu sınamalar karşısında münferit değil müşterek çözümler aranması gerektiği aklıselimin gereğidir. Bu nedenle bölgesel diyalog mekanizmalarının güçlendirilmesine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Kendi bölgemize dair kararları hep beraber almalıyız. Biz inanıyoruz ki istikrar, güven ve refah birlikte inşa edilir. Dostlarımızla birlikte Balkanların barış içinde istikrarlı geleceğe yürümesine destek vermeye kararlılık ile devam edeceğiz. Katılımlarıyla bu sürece katkı sunan tüm dostlarımıza bir kez daha çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL