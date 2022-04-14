Bandırma Belediye Başkanı Tosun, vatandaşlarla iç içe - Son Dakika
Üye Girişi

Bandırma Belediye Başkanı Tosun, vatandaşlarla iç içe

14.04.2022 13:04
Bandırma Belediye Başkanı Tosun, vatandaşlarla iç içe

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Belediye Başkanı Tolga Tosun düzenlediği mahalle gezileri ile vatandaşlarla sohbet edip istek ve taleplerini dinliyor.

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Belediye Başkanı Tolga Tosun düzenlediği mahalle gezileri ile vatandaşlarla sohbet edip istek ve taleplerini dinliyor.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, CHP İlçe Başkanı Selim Panç ile Levent Mahallesini ziyaret etti. Mahalleye seyir Tepesi yapacaklarını belirten Başkan Tosun, "Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanımız Selim Panç ve partililerimiz ile birlikte Levent Mahallemizdeki kahvelerimizi ziyaret ederek vatandaşlarımızın istek ve taleplerini dinledik. Mahallemizin eksiklerini belirli bir plan ve program çerçevesinde çözeceğiz. Mahallemize söz verdiğimiz gibi kreşimizi yaptık. Bu yıl Levent Mahallemize "Seyir Terası" yapımına da başlayacağız. Bizleri en iyi şekilde ağırladıkları için muhtarımız Netice Yalın'a ve Levent Mahallesi sakinlerimize çok teşekkür ediyorum. Bandırmayı seviyorum. Mahalle ziyaretlerimiz devam edecek" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Bandırma Belediye Başkanı Tosun, vatandaşlarla iç içe

YORUMLAR
500
Sındırgı'nın simgesi 'Sağdıç' leylek yuvasına döndü Sındırgı'nın simgesi 'Sağdıç' leylek yuvasına döndü Ak Partinin ramazan programı Gönen ile devam etti Ak Partinin ramazan programı Gönen ile devam etti

Tolga Tosun, Balıkesir, Hisarcık, Bandırma, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bandırma Belediye Başkanı Tosun, vatandaşlarla iç içe - Son Dakika


Son Dakika
12:55 Günlerdir Rus işgaline direnen Mariupol düştü: Binlerce Ukraynalı asker Rusya'ya teslim oldu
12:51 Orman işçisinin feci ölümü: Kestiği ağacın altında kaldı
12:46 Pamukkale'de çıkmaz sokağa dadanan sapık, çocukları taciz ederken görüntülendi! Mahalle infial halinde
12:35 Beşiktaş'ın stoperi Francisco Montero trafik kazası geçirdi!
12:26 Rusya rotasını NATO'ya katılması beklenen ülkelere çevirdi! İsveç ve Finlandiya'yı nükleer silahla tehdit etti
12:23 Kalp krizi geçirdikten sonra tüm hayatı değişti! Efsane kaleci Casillas'ın son görüntüsü hayranlarını endişelendirdi
12:18 Müge Anlı ve Sinan Akçıl baş başa yemekte görüntülendi! Hayranları ikiye bölündü
12:12 Hiç erkek olmayan cezaevinde iki kadın hamile kaldı! Gerçek sonradan anlaşıldı
12:06 Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin tavrı konusunda açıklama yaptı: Rusya'ya karşı BM yaptırımlarını uygularız
11:57 Ozan Tufan, Beşiktaş ile anlaşma sağladı! İmza için tek bir ayrıntı halledilmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 13:13:00. #1.13#
SON DAKİKA: Bandırma Belediye Başkanı Tosun, vatandaşlarla iç içe - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement