Bandırma Belediyesi Kültür turunda Bursa'da tarihi yerler gezildi - Son Dakika
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Bandırma Belediyesi Kültür turunda Bursa'da tarihi yerler gezildi

16.04.2022 22:25
Bandırma Belediyesi Kültür turunda Bursa'da tarihi yerler gezildi

Bandırma Belediyesi, kültür turları çerçevesinde Bursa' nın tarihi yerlerine gezi düzenledi.

Bandırma Belediyesi, kültür turları çerçevesinde Bursa' nın tarihi yerlerine gezi düzenledi.

Bandırma Belediyesi'nin Kültür Turları rotası Bursa oldu. Belediyenin Kültür Turlarına başvuruda bulunan 42 kişilik kafile ücretsiz olarak, ramazan ayına uygun olarak tur rehberi eşliğinde ziyaret gerçekleştirdiler. Cumalı Kızık Köyü, Emir Sultan Türbesi, Yeşil Türbe, Yeşil Cami, Orhan Gazi Türbesi, Osman Gazi Türbesi, Tophane Parkı, Tophane Saat Kulesi, Ulu Cami Noktalarını ziyaret eden vatandaşlar verilen serbest zaman dilimlerinde gönüllerine göre Yeşil Bursa'nın tadını çıkarttılar. Ramazan ayı münasebetiyle bu tarihi mekanlar arasında iftarlarını açan misafirler memnuniyetlerini dile getirerek, böyle bir organizasyon ile Bursa'yı gezmelerini ve tanımalarını sağladıkları için Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun'a teşekkür ettiler. - BALIKESİR

Bandırma Belediyesi Kültür turunda Bursa'da tarihi yerler gezildi

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Camiye giden çocukların ayakkabısına para bırakılıyor Camiye giden çocukların ayakkabısına para bırakılıyor Cami imamı, Ramazan geleneğini sürdürüp ahşap şerefeli minareye çıkarak ezan okuyor Cami imamı, Ramazan geleneğini sürdürüp ahşap şerefeli minareye çıkarak ezan okuyor

Bandırma Belediyesi, Ramazan, Bursa, Cami, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bandırma Belediyesi Kültür turunda Bursa'da tarihi yerler gezildi - Son Dakika


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