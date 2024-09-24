Bartin'dan Eğitim Yönetmeliğine Eleştiri

Politika

DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartin, Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle taşımalı eğitim kapsamının 50 kilometreden 30 kilometreye düşürülmesini eleştirdi.

Bartin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 1 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle önemli kısıtlamalar yapıldığını söyledi.

Taşımalı eğitimin kapsamının 50 kilometreden 30 kilometreye düşürüldüğünü belirten Bartin, 10 öğrenciden daha az öğrenci bulunan köylerin taşımalı eğitim kapsamından çıkarıldığını iddia etti.

Bu köylerde yaşayanların, çocuklarını okula göndermede ciddi endişeler taşıdığını anlatan Bartin, "Bazı aileler, çocuklarının pansiyonlarda kalmasını istemediği için özel servis tutarak maddi yük altına girmiştir. Bu durum, sosyal devlet ve fırsat eşitliği ilkesine aykırı bir tablo ortaya koymaktadır." değerlendirmesinde bulundu.