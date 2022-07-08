Başkan Akın'dan personeline sıcak bayramlaşma - Son Dakika
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Başkan Akın'dan personeline sıcak bayramlaşma

08.07.2022 12:29
Başkan Akın'dan personeline sıcak bayramlaşma

Turgutlu Belediyesinde geleneksel hale gelen bayramlaşma töreni Kurban Bayramı'nda da yapıldı.

Turgutlu Belediyesinde geleneksel hale gelen bayramlaşma töreni Kurban Bayramı'nda da yapıldı.

Turgutlu Belediyesinde Kurban Bayramı öncesinde bayramlaşma töreni gerçekleşti. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Evren Erbaş, Mithat Erden, Turgutlu Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan Yaman, İbrahim Gökdere, Hüseyin Maliz, İlhami Dinçer, Özel Kalem Müdürü Ali Nasuhoğlu, Personel A.Ş. Genel Müdürü Orhan Eratıcı, başkanlık makamında belediye personeliyle bayramlaşarak hayırlı bayramlar dileklerini ilettiler.

Turgutlu Belediyesi personelinin Kurban Bayramı'nı tebrik eden Başkan Çetin Akın, "Kurban Bayramı öncesi son mesai gününde Turgutlu'muz için gecesini gündüzüne katarak bu şehre hizmet eden, değerli çalışma arkadaşlarımla bayramlaştık. Her birine emekleri ve gayretlerinden dolayı teşekkür eder, aileleri ile birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu nice bayramlar dilerim" dedi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan Akın'dan personeline sıcak bayramlaşma - Son Dakika

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