Üye Girişi
Başkan Aslan güven tazeledi - Son Dakika

Başkan Aslan güven tazeledi

19.02.2022 16:58
Başkan Aslan güven tazeledi

Van Organize Sanayi Bölgesi (Van OSB) Genel Kurulunda 91 oy alan mevcut başkan Memet Aslan güven tazeledi.

Van Organize Sanayi Bölgesi (Van OSB) Genel Kurulunda 91 oy alan mevcut başkan Memet Aslan güven tazeledi.

Van Organize Sanayi Bölgesi (Van OSB) Genel Kurulu, bugün gerçekleşti. OSB toplantı salonunda düzenlenen kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Konuşmaların ardından 141 delegeden 128'inin oy kullandığı seçimde mevcut başkan Memet Aslan 91 oy alırken, başkan adayı Şemsettin Bozkurt ise 36 oy aldı. 1 oyun geçersiz sayıldığı kurul sonunda mevcut başkan Memet Aslan tekrar başkanlığı seçildi.

Seçim sonunda kısa bir teşekkür konuşması yapan Başkan Aslan, amacının bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Van halkına hizmet etmek olduğunu ifade ederek, kurulda kendisini destekleyen desteklemeyen herkese teşekkür etti. - VAN

YORUMLAR
500
Başkan Aslan güven tazeledi Başkan Aslan güven tazeledi SATSO'dan 3. Organize Sanayi Bölgesi'ne ziyaret SATSO'dan 3. Organize Sanayi Bölgesi'ne ziyaret Antalya OSB Başkanı Bahar: 'Finansmana ulaşımda sanayi sicil belgesi olan firmalara öncelik verilmeli' Antalya OSB Başkanı Bahar: "Finansmana ulaşımda sanayi sicil belgesi olan firmalara öncelik verilmeli"

Organize Sanayi Bölgesi, İstiklal Marşı, OSB, Van, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Aslan güven tazeledi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:58 257 çalışanını işten çıkardı! Boykot sesleri yükseldi! Sosyal medya ayağa kalktı
12:07 Zincirleme istismara 168 yıl hapis istemi! 8 öğrencisini istismar etmiş, "ben yapmadım" demişti!
14:23 Prof. Dr. Cenk Yaltırak'tan korkutan deprem uyarısı: Aklı olan Marmara'yı, evini bıraksın kaçsın
16:23 Düğüne katılacak davetlilere "Göğüs dekolteli elbise giymeyin" diyen gelinin kural listesi tartışma yarattı
16:19 Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden kendisini arayan Bakan Karaismalioğlu'na sosyal medyadan yanıt: Gençlerimizin heyecanını paylaştık
16:14 Rize'de 3 gündür kayıp olarak aranıyordu! Ormanda silahlı vurulmuş halde ölü bulundu
16:12 7 yavrunun öldürülen annelerinin başucundaki umutsuz bekleyişi!
16:10 Ses Kocaeli gazetesinin sahibi Güngör Arslan'a silahlı saldırı!
15:58 Migros işçisi Gülabi Aksu için Cumhurbaşkanlığı da devrede: Kendisine ulaştık, dayanışma içinde olalım!
15:37 Resmi Gazete'de yayımlandı: Binalarda yenilenebilir enerji kaynakları kullanma zorunluluğu 1 Ocak 2023'te başlıyor!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 17:04:58. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Aslan güven tazeledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement