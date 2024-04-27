MHP Isparta İl Başkanı ve Yönetimi Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen\'i Ziyaret Etti

Politika

MHP Isparta İl Başkanı Ahmet Önder Topçu, yönetim kurulu üyeleri, belediye meclisi üyeleri Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Başdeğirmen, "Amacımız liderlerimizin bize gösterdiği yolda yürüyerek en güzel hizmetleri yapmaktır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Isparta İl Başkanı Ahmet Önder Topçu, Merkez İlçe Başkanı Ahmet Oğuzhan Pesen ve yönetim kurulu üyeleri, belediye meclisi üyeleri Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Topçu 31 Mart mahalli idareler seçimlerine tüm partilerin ayrı ayrı girdiğini belirterek, "Bütün partiler seçimlere ayrı ayrı girmesine rağmen mevcut başkanımız, şu anki Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'in halk tarafından teveccühünü tekrar kazanıp seçilmesi ve bu süreçte de inşallah Isparta'mıza güzel hizmetler yapması dileğiyle hayırlı olsun ziyaretine geldik. Allah utandırmasın diyoruz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden ve teşekkürlerini ileten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Milliyetçi Hareket Partimizin, ittifak ortağımızın il başkanı, ilçe başkanı, yönetim kurulu ve meclis üyelerimizle burada olmanızdan son derece memnun olduğumu söylemek istiyorum. Bugüne kadar sizlerle beraber geçtiğimiz 5 yıl içerisinde şehrimize çok güzel hizmetler yaptık. Mecliste olsun, dışarıda olsun, il başkanlığımız, ilçe başkanlığımız düzeylerinde olsun sizlerle şehrimize en güzel hizmeti vermek için bir mücadele içerisinde olduk. Çok şükür ki vermiş olduğumuz hizmetlerin sonucunda tekrar yeniden aynı görevi vatandaşımızın tevdi etmesi bizleri de son derece memnun etmiştir. Rabbim nasip etti tekrar yeniden görevlendirildik. Amacımız aynı, birliğimiz aynı, beraberliğimiz aynı. Amacımız Isparta'daki bu güzelliklere çok daha fazla güzellik katmak. Sizlerle beraber istişare içerisinde meclis üyelerimizle uyum içerisinde şehrimize ne yapabileceğimizin istişaresiyle mücadelesiyle geçecektir. Bundan sonraki birlik beraberliğimiz hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hem de Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin bu birlik beraberlik içerisindeki davranış ve tutumları bize gösterdikleri yolda yürüyerek amacımız inşallah daha güzel hizmetleri yapmaktır" açıklamalarında bulundu. - ISPARTA