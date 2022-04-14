Başkan Büyükkılıç gençlerin davetini geri çevirmedi - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Büyükkılıç gençlerin davetini geri çevirmedi

14.04.2022 11:42
Başkan Büyükkılıç gençlerin davetini geri çevirmedi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gençlerden aldığı "Bir siz eksiksiniz, bir de tatlı" diyerek sürpriz telefon daveti üzerine, iftar sonrası gençlerle bir araya gelip, çay eşliğinde sohbet etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gençlerden aldığı "Bir siz eksiksiniz, bir de tatlı" diyerek sürpriz telefon daveti üzerine, iftar sonrası gençlerle bir araya gelip, çay eşliğinde sohbet etti.

Başkan Büyükkılıç, Ramazan ayının ilk gününden bu yana iftardan sahura, çay sohbetlerinden spor etkinliklerine kadar katıldığı birçok etkinlikte, gencinden yaşlısına Ramazan coşkusunu vatandaşlarla birlikte yaşıyor. Bu çerçevede, tanımadığı bir numaradan aldığı telefon üzerine bir grup gencin davetini geri çevirmeyen Büyükkılıç, Talas Gençlik Merkezi'nde gençlerle buluştu. Gönüllü Gençlik Lideri Zeynep Okatan'ın, "Bir siz eksiksiniz, bir de tatlı" diyerek telefonla aradığı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı Talas Gençlik Merkezi'ne davet etti. Gençleri kırmayan Başkan Büyükkılıç, iftarda gençlere tatlı gönderdi ve iftar sonrası gençlerin arasına katıldı. Gençler, Büyükkılıç'ı alkışlarla 'hoş geldiniz' diyerek karşıladı.

"GÖNÜL SOHBET İSTER, ÇAY BAHANE"

Başkan Büyükkılıç tanımadığı bir numaradan telefon geldiğini belirterek, "Kızımızın biri aradı, bir numara çıktı ama kayıtlı değil. Beni herhalde sınava tabi tuttunuz, 'kayıtlı olmayan bir numaraya başkan bakacak mı bu saatte' dediniz ama Mevla'm mahcup etmedi, baktık. Kızımız 100 kişilik bir genç gruptan söz etti. İki tane eksikten bahsetti. 'Bir siz eksiksiniz, bir de tatlı' dedi. Cümle çok güzeldi. Gönül ne çay ister, ne çayhane, gönül sohbet ister çay bahane. Bir felsefenin, bir kaygunun insanıyız. Bu da 'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' felsefesi. Bunun dışında bir hesabımız yok. İnsanlara hizmetkar olma anlayışıyla buralarda bulunuyoruz" diye konuştu.

Gençlere başarılı olmaları yönünde tavsiyeler veren Büyükkılıç kendisini davet eden Zeynep Okatan'a, "Allah razı olsun, bizim böyle güzel bir ortamda bulunmamıza vesile oldun" diyerek, saat hediye etti.

Gençler ise Başkan Büyükkılıç'a, hiç tanımadığı bir numaradan gelen bir telefonu açıp, kendilerini kırmadığı için davetlerine katıldığı ve destekleri için teşekkür etti.

Büyükkılıç, sıcak ve samimi bir ortamda çay eşliğinde gerçekleşen sohbetin ardından, gençlerle günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç gençlerin davetini geri çevirmedi
Başkan Büyükkılıç gençlerin davetini geri çevirmedi
Başkan Büyükkılıç gençlerin davetini geri çevirmedi
Başkan Büyükkılıç gençlerin davetini geri çevirmedi

YORUMLAR
500
Başkan Büyükkılıç'a 'raylı sistem' brifingi Başkan Büyükkılıç'a 'raylı sistem' brifingi Büyükşehir KAYMEK'ten hayata dokunan seminerler Büyükşehir KAYMEK'ten hayata dokunan seminerler

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, gençlik, Talas, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Büyükkılıç gençlerin davetini geri çevirmedi - Son Dakika


Son Dakika
11:35 Emre Kınay hakkında hapis talebi! Muhabire hakaret ettiği iddia edilmişti
11:28 Bahçeli'nin MHP'ye dönün dediği "mahallenin uşağı" İYİ Partili Koray Aydın mı?
11:22 Avrupa'ya gitmekten vazgeçirdi! Emre Belözoğlu aradığı futbolcuyu Galatasaray'da buldu
11:18 Okula giden 10 yaşındaki çocuğa 8 köpek saldırdı! Vücudunda 30 ısırık, 80 dikiş var
11:14 Genç kızın ayrılmaktan başka çaresi kalmadı! Sevgilisi kendisini Cengiz Han sanıyor
11:14 İnanılır gibi değil! 4 avcı ormanda komodo ejderine tecavüz etti
11:09 Yakın arkadaşların arasına kara kedi girdi! Tek başına single çıkarmak isteyen Elif Buse Doğan'a Serkan Çağrı'dan sert sözler
10:59 Saadet liderinden "üçüncü ittifak olabilir" açıklaması: Hedef AK Parti'den kopan yüzde 15
10:51 Beşiktaş, transfer çalışmalarına hızlı başladı! 25 maçta 26 gol atan Michael Olunga ile temas kuruldu
10:17 ABD askeri istihbaratçıları, Putin konusunda Beyaz Saray'dan farklı düşünüyor: İstese Ukrayna'yı dümdüz ederdi ama bunu yapmıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 11:52:36. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç gençlerin davetini geri çevirmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement