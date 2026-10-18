Başkan Büyükkılıç’tan hızlı tren teşekkürü - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç’tan hızlı tren teşekkürü

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Başkan Büyükkılıç’tan hızlı tren teşekkürü
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun sosyal medyadan yaptığı hızlı tren paylaşımını alıntılayarak, "Kayseri’mizi yüksek hızlı tren ayağıyla buluşturacak kıymetli yatırım için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan...

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun sosyal medyadan yaptığı hızlı tren paylaşımını alıntılayarak, "Kayseri'mizi yüksek hızlı tren ayağıyla buluşturacak kıymetli yatırım için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun sosyal medyadan yaptığı yüksek hızlı tren paylaşımına teşekkürle cevap verdi. Uraloğlu'nun "Hele gardaş, Kayseri'mize de yüksek hızlı tren yakışır" sözleriyle yaptığı paylaşımı alıntılayan Büyükkılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Kayseri'mizi yüksek hızlı tren ağıyla buluşturacak bu kıymetli yatırım için başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere şahsınız ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Kayseri'mizin ulaşımını kolaylaştıracak bu vizyoner ve önemli yatırımın şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: İHA
Ulaştırma ve Altyapı BakanıRecep Tayyip ErdoğanMemduh BüyükkılıçPolitikaKayseriUlaşımYhtSon Dakika

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