Başkan Çadırcı: "Çalışmalarımızın yapılması gençliğe hizmet noktasında ciddi bir adım olacaktır" - Son Dakika
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Başkan Çadırcı: "Çalışmalarımızın yapılması gençliğe hizmet noktasında ciddi bir adım olacaktır"

11.03.2022 12:33
Başkan Çadırcı: "Çalışmalarımızın yapılması gençliğe hizmet noktasında ciddi bir adım olacaktır"

Ankara'ya giderek bir dizi ziyaretler gerçekleştiren Yazıkonak Belde Belediye Başkanı Hatif Çadırcı, "Çalışmalarımızın yapılması gençliğe hizmet noktasında ciddi bir adım olacaktır" dedi.

Ankara'ya giderek bir dizi ziyaretler gerçekleştiren Yazıkonak Belde Belediye Başkanı Hatif Çadırcı, "Çalışmalarımızın yapılması gençliğe hizmet noktasında ciddi bir adım olacaktır" dedi.

Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulunan Yazıkonak Belde Belediye Başkanı Hatif Çadırcı, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz'ı ve AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut'u ziyaret etti. Başkan Hatif Çadırcı Yazıkonak'ta projelendirilen kültür merkezinin yapılması, bisiklet yolunun faaliyete konulması, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılması noktasında yazışmaların devam edildiği Gençlik Merkezi'nin yapılması ve spor alanlarının onarımı konusunda projelendirmeleri takdim etti.

Çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini belirten Başkan Hatif Çadırcı, "Genç nüfusun yoğun olduğu Yazıkonak'ta çalışmaların kısa bir süre içerisinde yapılması elbette ki gençliğe hizmet noktasında ciddi bir adım olacaktır. Vekillerimizle bu konuda yaptığımız çalışmaları ve projelerimizi yakından takip edeceklerini dile getirmeleri bizleri son derece memnun etmiştir. Umarız en yakın zamanda yapılan bu çalışmalarımız projelendirme aşamasından uygulama aşamasına geçilecektir" diye konuştu. - ELAZIĞ

Başkan Çadırcı: Çalışmalarımızın yapılması gençliğe hizmet noktasında ciddi bir adım olacaktır

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Hatif Çadırcı, Yazıkonak, Elazığ, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Çadırcı: 'Çalışmalarımızın yapılması gençliğe hizmet noktasında ciddi bir adım olacaktır' - Son Dakika


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