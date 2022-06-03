Başkan Güngöralp: "Kimse MHP'nin yükselişini engelleyemez" - Son Dakika
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Başkan Güngöralp: "Kimse MHP'nin yükselişini engelleyemez"

03.06.2022 15:47
Başkan Güngöralp: "Kimse MHP'nin yükselişini engelleyemez"

MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, beraberindeki partililer Özalp ve Saray ilçesini ziyaret ederek, esnafın taleplerini dinledi.

MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, beraberindeki partililer Özalp ve Saray ilçesini ziyaret ederek, esnafın taleplerini dinledi.

İlçelerdeki esnafı ziyaret eden ve yoğun ilgiyle karşılanan MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, "Esnafımızın yanında olduğumuzu ve her zaman partimizin kapısı onlara açıktır. Esnafımız bin yıllardır süregelen geleneğimizdir ve sonsuza kadar bu meslek var olacaktır. Bizlere düşen görev ise bu mesleğin yarınlara güvenle taşınmasını sağlamaktır. Esnafımızın şikayet ve isteklerini gerekli mercilere ileterek çözümün takipçisi olacağız" diye konuştu.

İlçe esnafının kendilerine gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduğunu belirten İl Başkanı Güngöralp, "Biz Özalp ve Saray esnafının yanındayız. Bizler esnafımızın tercümanı, vatandaşın umut ışığı, herkesin ortak refleks ve paydasıyız. Vatandaşımızın Liderimiz Devlet Bahçeli Beye ve Cumhur İttifakına olan güvenleri sonsuzdur. MHP; Özalp ve Saray'ı şaha kaldıracak. Milliyetçi Hareket Partisi her daim güçlü kadrolarıyla göreve hazırdır. Kimse MHP'nin yükselişini engelleyemez. Milliyetçi Hareket Partisi ilkeli bir partidir. Tüm gayret ve faaliyetlerinin temelinde ülke çıkarları vardır. İşte bu anlayış içerisinde bugün il ve ilçe yönetimleri üzerine düşen görevi, esnaf ziyaretlerimizi yaparak yerine getirmiştir. Esnafımızın derdini dinledik, sıkıntılarını öğrendik. MHP, üzerine düşeni yapacaktır. Kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü MHP olarak hedefimiz 2023 yılında yapılacak olan seçimlerde başarılı olmak için taşın altına elini değil gövdesini koymuştur. İl ve ilçe yönetimlerimiz kararlı bir şekilde yürümektedir, çalışmaktadır" ifadelerini kullandı.

Ziyaretlerinin ardından Başkan Güngöralp, MHP Özalp ve Saray ilçe yönetimine ve kendilerini güler yüzle karşılayan esnaf ve vatandaşlara misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti. - VAN

Başkan Güngöralp: Kimse MHP'nin yükselişini engelleyemez
Başkan Güngöralp: Kimse MHP'nin yükselişini engelleyemez
Başkan Güngöralp: Kimse MHP'nin yükselişini engelleyemez
Başkan Güngöralp: Kimse MHP'nin yükselişini engelleyemez
Başkan Güngöralp: Kimse MHP'nin yükselişini engelleyemez
Başkan Güngöralp: Kimse MHP'nin yükselişini engelleyemez

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Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Salih Güngöralp, Hisarcık, Van, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Güngöralp: 'Kimse MHP'nin yükselişini engelleyemez' - Son Dakika

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