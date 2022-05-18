Başkan Gürün 19 Mayıs'ı Kutladı - Son Dakika
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Başkan Gürün 19 Mayıs'ı Kutladı

18.05.2022 11:45
Başkan Gürün 19 Mayıs'ı Kutladı

Samsun'da 103 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından yakılan bağımsızlık meşalesinin bugün hala sönmediğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Atatürk'ün doğum günüm dediği 19 Mayıs'ın Türk Milleti'nin yeniden cesaretle küllerinden doğduğu gün olduğunu belirtti.

Samsun'da 103 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından yakılan bağımsızlık meşalesinin bugün hala sönmediğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Atatürk'ün doğum günüm dediği 19 Mayıs'ın Türk Milleti'nin yeniden cesaretle küllerinden doğduğu gün olduğunu belirtti.

"Bandırma Vapuru Türk Milleti'nin umudunu ve cesaretini taşıdı"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; "19 Mayıs deyince aklımıza Mustafa Kemal Atatürk'ün 9. Ordu Müfettişliği görevi ile Bandırma Vapuru'na binerek Samsun'a çıktığı gelir. Tarih sayfalarında İstanbul'dan 16 Mayıs'ta başlayan 19 Mayıs'ta Samsun'da sona eren yolculuk birkaç cümle ile işlense de 19 Mayıs Samsun yolculuğu Türk Tarihi'nin belki de en önemli yolculuğudur. Bandırma Vapuru'nun yolcuları birbirinden kıymetli vatan evlatları olsa da aslında Türk Milleti'nin tüm cesareti, umudu, geleceği de o gemidedir. İşgal altındaki İstanbul'dan bin bir zorlukla yola çıkan Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları direnişi başlatacakları Anadolu'ya geçmiş, Türk Milleti'nin umudunu ve cesaretini örgütlemişlerdir"

"19 Mayıs Atatürk'ün doğum günüm dediği tarihtir"

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e doğum gününüz ne zaman diye sorduklarında 19 Mayıs demesinin sebebi de asla prangalara boyun eğmeyen, bağımsızlığı için hep mücadele etmiş Türk Milleti'nin 19 Mayıs'ta tekrar küllerinden doğmasıdır. Büyük önder Çanakkale'de yazdığı destandan sonra 19 Mayıs'ta yaktığı bağımsızlık ateşi ile Kurtuluş Savaşı'nı başlatmış ve dünya tarihini değiştirecek, mazlum ülkelere umut olacak büyük zaferi adım adım hazırlamıştır. Anadolu örgütlenmesi, kongreler, TBMM'nin açılışı ve ardı ardına kazanılan zaferlerle birlik olan emperyalist devletler tek tek dağıtılmış ve düşman Anadolu topraklarından atılmıştır"

"19 Mayıs meşalesi hala tam bağımsız Türkiye için yanmaktadır"

19 Mayıs'ta Samsun'da yanan meşale hala yanmakta, Atatürk'ün yolundan ilerleyen vatan evlatları tam bağımsız Türkiye için mücadelesini hala sürdürdüğünü belirten Başkan GĞürün, "Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni emanet ettiği, çok güvendiği geleceğimiz gençlerle yarınlara umutla yürüyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'mızı coşkuyla kutluyoruz. Bizlere böyle bir ülke ve gurur duyduğumuz ulusal bayramlar bırakan başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi saygıyla anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Ülkemizin kurtuluşunda gençlerimiz önde olmak üzere tüm vatanın bir araya gelerek verdiği mücadelenin bir benzerini bu zor günlerde ülkemizin düzlüğe çıkması için yine gençlerimizle omuz omuz verip başarıya ulaşacağız" dedi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Samsun, Muğla, Mayıs, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Gürün 19 Mayıs'ı Kutladı - Son Dakika


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