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Başkan Hasan Kılca, belediye işçileriyle bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Hasan Kılca, belediye işçileriyle bir araya geldi

15.02.2022 12:09
Başkan Hasan Kılca, belediye işçileriyle bir araya geldi

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde çalışan belediye işçileriyle buluştu.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde çalışan belediye işçileriyle buluştu.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte mesaiye başlayan işçilerle mesai öncesinde bir araya gelen Başkan Hasan Kılca, çalışanlara simit ve sahlep ikramında da bulundu. Karatay Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürlerinin de katıldığı programda işçilere hitap eden Hasan Kılca, gece gündüz demeden gayret eden tüm çalışanlara teşekkür etti.

Başkan Kılca, "Bugün mesaiye sizlerle birlikte başlamak istedik. Yaz sezonu boyunca büyük bir gayretle çalıştınız. Yaz sezonu biter bitmez de kış çalışmalarımız başladı. Daha temiz ve çok daha güzel bir Karatay için hep birlikte çabalıyoruz. İlçemizin bu noktaya gelmesinde her birinizin ayrı ayrı payı var. Bizler, hem halkımıza hizmet ederek onların dualarını alıyoruz hem de birlikte rızkımızı temin ediyoruz. Bu Kış çok güzel geçiyor rahmeti bol bir mevsimi birlikte yaşıyoruz. Şehrimizde ve ülkemizde ortalamanın çok üzerinde bir kar yağışı oldu. Bu yoğun süreçten hemşehrilerimizin günlük hayatı olumsuz etkilememesi adına tüm ekiplerimizle sahadaydık. Hepinizden Allah razı olsun. Yine temizlik ekiplerimiz ilçemizin daha temiz olması için çalışıyor. Hemşehrilerimize daha iyi hizmet verebilmek için hem personel takviyesi yaptık hem de 150'ye yakın aracımızı yeniledik. Yine gayretli çalışmalarınızdan dolayı sendikamızın herhangi bir talebi olmamasına rağmen bu ay tüm belediyelerimizle birlikte her bir işçimize bin 500 TL ek ödeme yaptık. Gece gündüz demeden çalışan işçilerimize bir katkıda bulunabildiysek ne mutlu bize" dedi. - KONYA

Başkan Hasan Kılca, belediye işçileriyle bir araya geldi

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Hasan Kılca, Hisarcık, Karatay, Konya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Hasan Kılca, belediye işçileriyle bir araya geldi - Son Dakika


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