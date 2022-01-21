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Başkan Kartoğlu: "İBB'nin göreve geldiğinde ilk iptal ettiği oyunu biz sahiplendik" - Son Dakika

Başkan Kartoğlu: "İBB'nin göreve geldiğinde ilk iptal ettiği oyunu biz sahiplendik"

21.01.2022 09:05

Başkan Kartoğlu: "İBB'nin göreve geldiğinde ilk iptal ettiği oyunu biz sahiplendik" Başakşehir 'Mavi Kuş'a' sahip çıktı "Mavi Kuş" oyunu tiyatroseverlerle buluştu Usta yazar Mustafa Kutlu'nun "Mavi Kuş" adlı eserinden aynı isimle uyarlanan tiyatro oyunu özel gösterimi Başakşehir Emin Saraç...

Başkan Kartoğlu: "İBB'nin göreve geldiğinde ilk iptal ettiği oyunu biz sahiplendik"

Başakşehir 'Mavi Kuş'a' sahip çıktı

"Mavi Kuş" oyunu tiyatroseverlerle buluştu

İSTANBUL - Usta yazar Mustafa Kutlu'nun "Mavi Kuş" adlı eserinden aynı isimle uyarlanan tiyatro oyunu özel gösterimi Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Oyunu izlemeye gelen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "İstanbul Büyük Şehir Belediyesi yönetiminin göreve geldiğinde ilk olarak iptal ettiği Mavi Kuş'u Başakşehir Belediyesi olarak biz sahiplendik" dedi.

İBB'de yeni yönetimin gelmesiyle birlikte Şehir Tiyatroları'nın repertuardan çıkardığı oyunlardan biri olan "Mavi Kuş" oyunu Başakşehirlilerle buluştu. Başakşehir Belediyesi Tiyatro Akademisi eğitmenleri ve öğrencilerinin, usta yazar Mustafa Kutlu'nun "Mavi Kuş" adlı eserinden sahneye taşıdığı oyun, Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde düzenlendi. 30 kişilik dev bir kadroyla sahneye taşınan oyunda bozkırda uzak bir kasabada "Mavi Kuş" otobüsünde yolları kesişen bir grup yolcunun hikayesi anlatıldı. Mavi Kuş oyununun özel gösterimini, Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve eşi Kübra Kartoğlu'nun yanı sıra İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Halime Kökce, AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas, ve Başakşehirli tiyatroseverler izledi.

"Bugün galasını gerçekleştiriyoruz"

5-6 sene önce tiyatro akademisinde eğitim alan öğrencilerin oyunda yer aldığını belirten Kartoğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin göreve geldiğinde ilk olarak iptal ettiği Mavi Kuş'u Başakşehir Belediyesi olarak biz artık sahiplendik. Bugün de galasını gerçekleştiriyoruz. Bizim için Mavi Kuş oyunu neden önemli Mustafa Kutlu hocamızın bir oyunu aynı zamanda Mustafa hocamız ilçemizin bir sakini o yüzden bizim için çok kıymetli. Bugün bu oyunu seyretmek üzere çok güzel bir ekip hazırlık yaptı. Seyirciler bizleri yalnız bırakmadı. Müthiş bir coşku ve kalabalık var. Bugün ki oyunumuz içersinde bundan yaklaşık 5-6 sene önce tiyatro akademisinde eğitim alan çocuklarımızın bu oyun içinde olmaları aynı zamanda Başakşehir Belediyesi oyuncularının olması benim için kıymetli. Herkese iyi seyirler diliyorum" dedi.

Başkan Kartoğlu: İBB'nin göreve geldiğinde ilk iptal ettiği oyunu biz sahiplendik
Başkan Kartoğlu: İBB'nin göreve geldiğinde ilk iptal ettiği oyunu biz sahiplendik
Başkan Kartoğlu: İBB'nin göreve geldiğinde ilk iptal ettiği oyunu biz sahiplendik
Başkan Kartoğlu: İBB'nin göreve geldiğinde ilk iptal ettiği oyunu biz sahiplendik
Başkan Kartoğlu: İBB'nin göreve geldiğinde ilk iptal ettiği oyunu biz sahiplendik
Başkan Kartoğlu: İBB'nin göreve geldiğinde ilk iptal ettiği oyunu biz sahiplendik
Başkan Kartoğlu: İBB'nin göreve geldiğinde ilk iptal ettiği oyunu biz sahiplendik
Başkan Kartoğlu: İBB'nin göreve geldiğinde ilk iptal ettiği oyunu biz sahiplendik
Başkan Kartoğlu: İBB'nin göreve geldiğinde ilk iptal ettiği oyunu biz sahiplendik
Başkan Kartoğlu: İBB'nin göreve geldiğinde ilk iptal ettiği oyunu biz sahiplendik
Başkan Kartoğlu: İBB'nin göreve geldiğinde ilk iptal ettiği oyunu biz sahiplendik
Başkan Kartoğlu: İBB'nin göreve geldiğinde ilk iptal ettiği oyunu biz sahiplendik
Başkan Kartoğlu: İBB'nin göreve geldiğinde ilk iptal ettiği oyunu biz sahiplendik
Başkan Kartoğlu: İBB'nin göreve geldiğinde ilk iptal ettiği oyunu biz sahiplendik

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Başakşehir, İstanbul, Tiyatro, oyunlar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Kartoğlu: 'İBB'nin göreve geldiğinde ilk iptal ettiği oyunu biz sahiplendik' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Kartoğlu: "İBB'nin göreve geldiğinde ilk iptal ettiği oyunu biz sahiplendik" - Son Dakika
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