Başkan Ömer Günel Belediye Başkanları Toplantısı için Van'da - Son Dakika
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Başkan Ömer Günel Belediye Başkanları Toplantısı için Van'da

27.05.2022 17:00
Başkan Ömer Günel Belediye Başkanları Toplantısı için Van'da

CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'na katılmak üzere Van'a giden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Tuşba ilçesinde esnafla buluştu.

CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'na katılmak üzere Van'a giden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Tuşba ilçesinde esnafla buluştu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'na katılmak üzere Van'a gitti. Üç günlük toplantının ilk gününde CHP'li başkanlar gruplar halinde Van'ın 13 ilçesinde esnafla buluştu. Başkan Ömer Günel, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Çanakkale Belediye Başkanı Gökhan Ülgür ve Tokat Ataköy Belediye Başkanı Servet Durmuş ile birlikte Tuşba Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti. Sanayi Sitesi esnafının sorunlarını dinleyen CHP'li başkanlar daha sonra Tuşba Sanayi Sitesi Oda Başkanı Muhittin Yıldızbaş ile bir araya geldi.

Başkan Ömer Günel, ekonomik krizin etkilerinin Türkiye'nin her köşesinde yakıcı bir biçimde hissedildiğini belirterek "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında gerçekleşecek olan Belediye Başkanları Çalıştayı çerçevesinde bir araya gelme şansı bulduğumuz Vanlı esnaf kardeşlerimiz hayat pahalılığı karşısında yaşadıkları mağduriyeti bizlerle paylaştı. Kendilerine Genel Başkanımızın selamlarını ileterek sorunlarını dinledik. Biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu olmadığına inanıyoruz" dedi. - AYDIN

Başkan Ömer Günel Belediye Başkanları Toplantısı için Van'da
Başkan Ömer Günel Belediye Başkanları Toplantısı için Van'da
Başkan Ömer Günel Belediye Başkanları Toplantısı için Van'da
Başkan Ömer Günel Belediye Başkanları Toplantısı için Van'da
Başkan Ömer Günel Belediye Başkanları Toplantısı için Van'da
Başkan Ömer Günel Belediye Başkanları Toplantısı için Van'da
Başkan Ömer Günel Belediye Başkanları Toplantısı için Van'da

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ömer Günel, Tuşba, Van, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Ömer Günel Belediye Başkanları Toplantısı için Van'da - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Ömer Günel Belediye Başkanları Toplantısı için Van'da - Son Dakika
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