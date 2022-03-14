Başkan Özcan, HDP'li vekiller ve gazeteciler hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
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Başkan Özcan, HDP'li vekiller ve gazeteciler hakkında suç duyurusunda bulundu

14.03.2022 15:48
Başkan Özcan, HDP'li vekiller ve gazeteciler hakkında suç duyurusunda bulundu

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesaplarından kendisi hakkında paylaşım yapan HDP'li vekiller ve gazeteciler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesaplarından kendisi hakkında paylaşım yapan HDP'li vekiller ve gazeteciler hakkında suç duyurusunda bulundu. Özcan, "Ben HDP desteğiyle seçime girmedim. Bazı şehirlerde HDP desteğiyle seçim kazananlar olabilir" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesaplarından kendisi hakkında paylaşım yapan HDP Genel Başkanlığı, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, HDP İstanbul İl Başkanı Cesim Soylu, gazeteci Kemal Özkiraz, Gazeteci Veli Saçılık ve Hilal Nesin hakkında "Halkı kin ve nefrete tahrik suçu ve suçluyu övme, Kamu Görevlisine görevinden dolayı hakaret ve tehdit" suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"HDP desteğiyle seçime girmedim"

Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Başkan Özcan, kendisinin HDP desteğiyle seçimlere girmediğini ancak HDP desteğiyle seçim kazananların olabileceğini belirterek, "Ben milletvekilliği döneminde HDP denilen siyasal yapıyla her zaman ters düşmüştüm. 31 Mart'ta belediye başkanı seçilince şunları hiç muhatap almayım dedim. Gerçekten de bunlarla ilgili açıklamada yapmadım. Ama bunları benimle derdi bitmemiş. Bunlarla ilgili savcılığa suç duyurusu yapma gereği duyuyorum artık. Ben HDP desteğiyle seçime girmedim. Bazı şehirlerde HDP desteğiyle seçim kazananlar olabilir. Ama ben HDP desteğiyle seçime girmedim. İlçe seçim kuruluna baktığınızda HDP son seçimde Bolu'dan aday da çıkarttı. HDP'nin aday çıkarttığı bir şehide seçim kazanmış bir adaya destek vermiş algısı yaşatması kötü niyetli ve provokatif bir yaklaşımdır. HDP'liler beni iyi tanıyorlar. Ben hayatımın hiçbir döneminde insanların etnik kimliğiyle meşgul olan biri değilim. Çalışanlarımı seçerken de kimsenin etnik kökenine bakmam. Etnik köken konusunda ben körüm" diye konuştu.

"Tehdit ediliyorum"

Terör örgütleri tarafından tehdit edildiğini ve daha önce de ölüm listesine alındığını kaydeden Özcan, "Zaten bu PKK denilen terör örgütü milletvekilliği döneminde 2 sefer ölüm listesine aldık diye yayınladılar. Bu tür adamların, faşist kafaların etnik milliyetçilerin bu tür söylemlerinden cesaret alıp hakaret, tehdit ve iftirada bulunan insanlar var. Ben bunlardan korktuğum için bu suç duyurusunda bulunuyor değilim. Ben tarihe not düşmek için suç duyurusunda bulunuyorum. Biz bu bölücü zihniyettekilerden hakaret ve tehdit işitmek zorunda mıyız? Yeter artık insanın da bir sabrı var" ifadelerini kullandı. - BOLU

Başkan Özcan, HDP'li vekiller ve gazeteciler hakkında suç duyurusunda bulundu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Özcan, HDP'li vekiller ve gazeteciler hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika


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