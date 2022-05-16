Başkan Sarı açıkladı: Amasya'da yollar sil baştan asfaltlanacak - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Sarı açıkladı: Amasya'da yollar sil baştan asfaltlanacak

16.05.2022 18:25
Başkan Sarı açıkladı: Amasya'da yollar sil baştan asfaltlanacak

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, kent merkezinde yoğun kış şartları nedeniyle tahrip olan yolları sıcak asfaltla yenilemeye başladıklarını açıkladı.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, kent merkezinde yoğun kış şartları nedeniyle tahrip olan yolları sıcak asfaltla yenilemeye başladıklarını açıkladı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin başlayan asfalt çalışmalarını takip eden Başkan Sarı, "Her gün 200 kişiyle sokaktayız. 100, 150 aracımız çalışacak. Şehrin içerisinde 30 ile 45 kilometre arasında asfalt yapacağız. Şehrimize 40 milyon civarında bir yatırım yapmış olacağız" dedi.

Kentin Tokat yolu girişindeki Dr. Devlet Bahçeli Bulvarını Hacılar Meydanı Mahallesi Önkuzu Caddesi'ne bağlayan noktasında yeni bir kavşak oluşturduklarına da değinen Mehmet Sarı, "Bu yol çıkışı olup, dönüşü olmayan bugüne kadar çözüm üretilememiş bir yoldu. Bu arada sıkışmış kalmıştı. Yaptığımız çalışmayla trafiği rahatlatacak olan kavşağın ismini 'Özgürlük Kavşağı' olarak adlandırdık. Yolumuz Amasya'mıza hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - AMASYA

Başkan Sarı açıkladı: Amasya'da yollar sil baştan asfaltlanacak
Başkan Sarı açıkladı: Amasya'da yollar sil baştan asfaltlanacak

YORUMLAR
500
Yunusemre Belediyesi ova yollarını düzenliyor Yunusemre Belediyesi ova yollarını düzenliyor AK Parti'li Karahocagil: 'CHP'lilerin çoğu, Kaftancıoğlu'nun çizdiği imajdan rahatsız' AK Parti'li Karahocagil: 'CHP'lilerin çoğu, Kaftancıoğlu'nun çizdiği imajdan rahatsız'

Fen İşleri Müdürlüğü, Mehmet Sarı, Amasya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Sarı açıkladı: Amasya'da yollar sil baştan asfaltlanacak - Son Dakika


Son Dakika
18:29 Finlandiya ve İsveç, FETÖ ve PKK üyesi 33 teröristi iade etmeyeceklerini açıkladı! Resmi görüşme için Türkiye'ye geliyorlar
17:59 Lise öğrencisi Ezgi'ye çarparak ölümüne neden olmuştu! O ehliyetsiz sürücünün tahliyesine karar verildi
17:55 Galatasaray'da Fırat Develioğlu, başkan adaylığından çekildi: Gerekli sahayı açmak adına bu kararı aldım
17:48 Tunceli Valiliği'nden HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında, "polise taş attığı" gerekçesiyle suç duyurusu
17:37 Rezidans odasında yaşamını yitirmişti! 24 yaşındaki Sedanur Şen'in davasında karar çıktı
17:29 Pınar Gültekin'i katleden sanık Cemal Metin Avcı'nın tutukluluğunun devamına, Mertcan Avcı'nın da adli kontrolüne karar verildi
17:17 İBB Başkanı İmamoğlu, toplu taşımada öğrenci indirimini veto etti
17:13 İtalya'da şampiyonluğa koşan Milan'ın yıldızı Ibrahimovic sevincin dozunu kaçırarak otobüsün camını kırdı!
17:00 Manchester United'da yaprak dökümü Ronaldo'dan başlayabilir! PSG yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor
16:59 Dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox'tan daha önce duyulmamış cinsel ilişki itirafı: Tulumumun arasına delik açtırdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 18:35:58. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Sarı açıkladı: Amasya'da yollar sil baştan asfaltlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement