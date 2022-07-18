durumum iyidir. Dualarınızı beklerim." diyerek yoğun geçen Balık Gölü Festivalinde ve 15 Temmuz etkinliklerinde bir arada olduğu herkesi Koronavirüs testi yaptırması için ricada bulundu. - AĞRI

Kaynak: İHA

Koronavirüs, Savcı Sayan, Ağrı, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Başkan Sayan Covid'e yakalandı - Son Dakika

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