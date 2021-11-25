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Başkan Tarhan'dan sanatseverlere müjde: "Devlet Tiyatroları artık Mersin'de" - Son Dakika

Başkan Tarhan'dan sanatseverlere müjde: "Devlet Tiyatroları artık Mersin'de"

25.11.2021 14:39
Başkan Tarhan'dan sanatseverlere müjde: "Devlet Tiyatroları artık Mersin'de"

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 3 Aralık'tan itibaren Devlet Tiyatrolarının artık Mersin'de olacağı müjdesini verdi.

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 3 Aralık'tan itibaren Devlet Tiyatrolarının artık Mersin'de olacağı müjdesini verdi. Yaptıkları girişimler sonunda Devlet Tiyatrolarının artık her ay düzenli şekilde Mezitli Belediyesi Kültür Merkezinde oyunlarını sergileyeceğini belirten Tarhan, Otizm Köyü projesinin yapımına da bu yıl içinde başlayacaklarını ve 2022'nin başlarında tamamlayacaklarını söyledi.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, yeni projelerini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, bu yıl içerisinde gerçekleştirecekleri projeleri İHA muhabirine anlattı. Mezitli'nin sürekli gelişen ve büyüyen bir ilçe olduğunu vurgulayan Tarhan, yaptıkları çalışmalar ve hayata geçirdikleri projelerle sadece Mersin'de değil, Türkiye'de ilk 10'da olacak bir Mezitli oluşturmaya devam ettiklerini söyledi.

"Devlet Tiyatroları artık Mersin'de"

İlçenin, özellikle kış döneminde etkinlik yapılacak bir kültür merkezi olmadığını, bu eksikliği gidermek için kolları sıvayarak Mezitli Belediyesi Kültür Merkezini Mezitlililere ve Mersin'e kazandırdıklarını dile getiren Başkan Tarhan, Fazıl Say konseri ve modacı Yıldırım Mayruk'un defilesiyle de merkezin kapılarını açtığını dile getirdi.

Sanatseverlere müjde veren Tarhan, "3 Aralık'ta başlayacak şekilde Devlet Tiyatroları artık Mersin'de. Yaptığımız girişimler sonunda Devlet Tiyatroları artık her ay düzenli şekilde Mezitli Kültür Merkezinde oyunlarını sergileyecek. Ayrıca, opera ve balemizin binası tadilata gireceğinden Mersin Devlet Opera ve Balesi'nin konserleri de yine Metili Kültür Merkezinde olacak. İstanbul, İzmir, Eskişehir gibi büyükşehir belediyelerinin tiyatroları periyodik olarak burada oyunlarını sergileyecekler. Mezitlililer, Mersinliler, Mezitli Kültür Merkezi sayesinde sanata doyacak. Zaten daha önce yaz dönemi için 2 bin kişilik bir açık hava tiyatrosunu yapmıştık. Çok büyük gereksinmeye cevap vermişti. Açık hava tiyatrosu, kültür merkezi, birçok sanat evi yapıyoruz, çünkü bizim pusulamız kültür ve sanat kenti olmak. Mezitli'yi bir kültür ve sanat kenti yapmak istiyoruz ve oraya doğru gidiyoruz. Bizim amacımız bu" diye konuştu.

"2022'de çocuklarımız için kapalı yüzme havuzu yapacağız"

İlk 5 yıllık dönemde kadınların çalışmalarının öznesi olduğunu kaydeden Tarhan, bu dönemdeki çalışmaların öznesini ise çocukların oluşturduğunu söyledi. Bu kapsamda birçok çalışma yaptıklarını belirten Tarhan, "Örneğin bu 2,5 yılda iki tane anaokulu daha yapıldı. Anaokulu sayımız üçe ulaştı şu anda, toplam 400 öğrencimiz var ve Mersin'in değil, Türkiye'nin en başarılı anaokullarının başında geliyor anaokullarımız. 2022 yılında çocuklarımız için yine kapalı yüzme havuzu yapacağız. Bunu mutlaka gerçekleştireceğiz. Çocuklara dönük çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Engellileri de unutmadıklarının altını çizen Tarhan, "Bu toplumun kanayan yarası. Sonsuz derecede sorun yaşıyoruz bu alanda. Adım adım burada da başarılı çalışmalar yapıyoruz. Geçen dönem ZİÇEV ile beraber down sendromlu çocuklarımız için çalışmalar yaptık. Bu farkındalığı topluma duyurduk. Toplumun duyarlılığını da kazandığımızı zannediyorum. Yaptığımız Down Kafe birçok belediyeye örnek oldu. Diğer taraftan tüm Mersinliler, sivil toplum kuruluşları da bu kafeye destek veriyorlar. O gayet güzel gidiyor" şeklinde konuştu.

"Otizm Köyümüzün yapımına bu yıl başlıyoruz"

İkinci 5 yılda ise otizmli çocuklarla ilgilendiklerini, bu kapsamda profesyonel bir kısa film hazırlayarak uluslararası film yarışmalarına gönderdiklerini ifade etti. Bu yıl başlayıp önümüzdeki yıl hizmete açmayı planladıkları Otizm Köyü projesiyle ilgili de bilgi veren Tarhan, şunları söyledi:

"Otizm Köyü yapıyoruz. Avam projemizi hazırladık. Otizm Köyümüzün yapımına bu yıl içerisinde başlıyoruz. 2022'nin başlarında da bitireceğiz. Çok modern bir yer olacak. Mezitli Deresi ile eski stadyum arasında olacak. Otizm Köyünde, bu çocuklarımızın ihtiyaç duydukları spor salonundan eğitim merkezine kadar 8 ayrı mekan olacak. Tabi ki açık alanları da bulunacak."

Yeni Mahalle'deki eski stadyumun tribünleri tamamen yıktıkları belirten Tarhan, "Gençlik ve Spor Bakanlığı ile protokol imzaladık. Belediyemize ait araziyi Gençlik ve Spor Bakanlığına tahsis ettik, meclis kararıyla oy birliğiyle ve önümüzdeki günlerde orada modern bir Gençlik ve Spor Merkezini bakanlıkla beraber gerçekleştireceğiz. Bu spor merkezi ile Mezitli Deresi arasında da Otizm Köyünü konumlandıracağız" dedi. - MERSİN

Başkan Tarhan'dan sanatseverlere müjde: Devlet Tiyatroları artık Mersin'de
Başkan Tarhan'dan sanatseverlere müjde: Devlet Tiyatroları artık Mersin'de

Devlet Tiyatroları, Mezitli, Mersin, Otizm, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Tarhan'dan sanatseverlere müjde: 'Devlet Tiyatroları artık Mersin'de' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Tarhan'dan sanatseverlere müjde: "Devlet Tiyatroları artık Mersin'de" - Son Dakika
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