Başkan Topaloğlu: "İlçe yarına olan her projeye destek olacağız"

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemerin yararına olan her projeye destek olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Başkan Topaloğlu, Kemer Turizmci ve İş Adamları Derneği (KEMİAD) toplantısına konuk oldu. Toplantıya, KEMİAD Başkanı Rıza Sönmez'in yanı sıra Yönetim Kurulu üyeleri İsmail Kıyar, Serkan Koyuncu, Mehmet Akbaba, harita mühendisi Orkun Karataş ve Kemer Belediyesi Tanıtım Sorumlusu Ömer Nizam katıldı.

Toplantıda, İdyros Antik Kenti kazıları hakkında fikir alışverişinde bulunulurken, antik kentin ve Selçuklu Av Köşkü'nün bölge turizme kazandırılması için gereken çalışmaların yapılması konusunda ortak hareket edileceği belirtildi.

Toplantıda ayrıca Kemer'de 5-9 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan 3. Kemer Sanat Çalıştayı ile ilgili de bilgiler verildi.

Rıza Rıza Sönmez, yaptığı açıklamada, Başkan Necati Topaloğlu'nun toplantıya katılmasından dolayı ve Kemer adına yaptığı çalışmalardan dolayı kendisine teşekkür ettiğini ifade etti.

Belediye Başkan Necati Topaloğlu da derneğin yaptığı çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, Kemer Belediyesi olarak Kemer'in yararına olacak her türlü projeye destek verdiklerini ve bundan sonra da vermeye devam edeceklerini aktardı. - ANTALYA