Başkan Tütüncü, 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'nde gençlerle buluştu - Son Dakika
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Başkan Tütüncü, 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'nde gençlerle buluştu

18.04.2022 15:30
Başkan Tütüncü, 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'nde gençlerle buluştu

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 'Geleceğin Burada, Devletin Senin Yanında' sloganıyla düzenlenen 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günlerinde' kamu kurumları stantlarını gezdi, gençlerle buluştu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 'Geleceğin Burada, Devletin Senin Yanında' sloganıyla düzenlenen 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günlerinde' kamu kurumları stantlarını gezdi, gençlerle buluştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 12 ilde gençlere yönelik düzenlenen, "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri"nin 3. Durağı Antalya oldu. Tarım Bakanlığından Ticaret Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanlığından Sanayi, Teknoloji Bakanlığına, Savunma Sanayi Bakanlığından Bilgi Teknolojileri Kurumuna kadar birçok kamu kurum ve kuruluşu tanıtıldı. 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günlerine' Kepez Belediyesi ve Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Hakan Tütüncü de katılım gösterdi. Gençleri kamu kurumlarıyla bir araya getirmek amacıyla ANFAŞ Fuar Merkezinde düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'nde, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü kurum temsilcileri ve gençlerle bir araya geldi. Kamu kurumları stantlarını ziyaret eden Başkan Tütüncü, gençlerin kurumlarla buluşmasını ve devlet kurumlarının işleyişi hakkında bilgi alışverişlerini yakından takip etti. Gençlerin kariyer planlaması için bu tür etkinlikleri yakından takip etmeleri gerektiğini ifade eden Başkan Tütüncü "Geleceğini şekillendirmek isteyen ve girişimci olmak isteyen gençlerin bu stantları ziyaret etmesi gerekiyor. Ülkemizi daha iyi yerlere taşıyacak gençlerin önünü açmak için bu tür bilgilendirici ve kariyer planlayıcı etkinlikleri yerel yönetimler olarak sonuna kadar destekliyoruz" dedi. Gençleri kamu kurumlarıyla bir araya getirmek amacıyla 12 ilde gerçekleştirilmesi planlanan etkinliğin 3. Durağı olan Antalya'nın ardından 23-24 Nisan tarihlerinde Adana'da, mayısta ise Kayseri ve Samsun'da gerçekleştirilecek. - ANTALYA

Başkan Tütüncü, 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'nde gençlerle buluştu
Başkan Tütüncü, 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'nde gençlerle buluştu
Başkan Tütüncü, 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'nde gençlerle buluştu
Başkan Tütüncü, 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'nde gençlerle buluştu

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Hakan Tütüncü, Antalya, Kepez, Kamu, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Tütüncü, 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'nde gençlerle buluştu - Son Dakika


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