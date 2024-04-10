Turhal Belediye Başkanı Erdem Ural Bayramlaşma Programlarına Katıldı - Son Dakika
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Politika

Turhal Belediye Başkanı Erdem Ural Bayramlaşma Programlarına Katıldı

Turhal Belediye Başkanı Erdem Ural Bayramlaşma Programlarına Katıldı

Turhal Belediye Başkanı Erdem Ural, Ramazan Bayramı münasebetiyle düzenlenen bayramlaşma programlarına katıldı.

10.04.2024 20:38  Güncelleme: 20:47
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Turhal Belediye Başkanı Erdem Ural, Ramazan Bayramı münasebetiyle düzenlenen bayramlaşma programlarına katıldı.

Merkez Camii'nde kılınan bayram namazının ardından ilçe protokol üyeleri ile birlikte vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Ural, cami çıkışında İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile devlet hastanesi personel ve hastalarla bayramlaştı. Turhal Belediye Başkanı Erdem Ural şehit ailelerini de unutmadı. Devlet hastanesi çıkışında protokol üyeleriyle birlikte şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Gencer, şehit Piyade Uzman Onbaşı Enes Pelit, şehit Polis Memuru Dursun Yöntem'in ailelerini evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Turhal Belediye Başkanı Erdem Ural, şehit ailelerinin ziyaretlerinin ardından Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen şehir bayramlaşmasına katıldı.

"Toplumun her kesimine eşit mesafede olacağız"

Alanda bulunan vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Ural, "Saygıdeğer Turhallılar, hepiniz bayramlaşma kutlamamıza hoş geldiniz. Hepimizin bayramı mübarek olsun. Kıymetli Turhallılar yaklaşık 70 günlük bir seçim sürecini sona erdirdik. Toplumun yüzde 40 oyunu alarak uzun yıllar var olmamış bir destekle bizlere görev verildi. Sürecin tamamlanmasıyla meclisimizi kurduk. Meclisimizi itidarlı kurup, teknik arkadaşlarımızla beraber hareket etmeye başladık. Çeşitli toplumlara gittik. Ortak noktada şunu gördük. Turhallı yöneticilerden esasen istenen şu üç maddeydi. Birincisi kimseyi kimseden ayırma. Herkese eşit mesafede ol. İki, haram yeme, yedirme. Üç, ne yaparsan yap istihdamı arttırmak için kolları sıva ve hemen aksiyon al. Önümüzdeki süreçte yapacağınız işler bu üç maddede gizli. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bana güvendiği için huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Partimizin yönetimine il örgütüne Genel Başkanımız Özgür Özel'e Mansur Bey'e, Ekrem Bey'e süreçte bize kattıkları değerler ve katacakları değerler için onlara teşekkür ediyorum" dedi.

Nesrin'e tam destek

Alanda bulunan Avrupa Güreş Şampiyonu Turhallı Avrupa Şampiyonu Güreşçi Nesrin Baş'a destek sözü veren Başkan Ural, "Nesrin 71 kiloda genç yaşında Avrupa'da şampiyon oldu. Kendisini canı yürekten kutluyorum. Zaten birçok şampiyonluğu vardı. Son süreçte de Avrupa Şampiyonluğuyla taçlandırdı. İnşallah Paris'te ki şampiyonaya katılması için destek olacağız, kendisine söz veriyorum. ve kendisine destek olmak için Paris'teki şampiyonaya inşallah beraber katılacağız" diyerek sözlerine son verdi.

Konuşmanın ardından Başkan Ural vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Turhal Belediye Başkanı Erdem Ural Bayramlaşma Programlarına Katıldı - Son Dakika

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