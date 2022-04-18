Başkan Uysal: "Ukrayna'da yaşananların bir an önce son bulmasını diliyoruz" - Son Dakika
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Başkan Uysal: "Ukrayna'da yaşananların bir an önce son bulmasını diliyoruz"

18.04.2022 11:58
Başkan Uysal: "Ukrayna'da yaşananların bir an önce son bulmasını diliyoruz"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ukrayna Antalya Konsolosluğu'nun düzenlediği 'Dünya Film Gösterimi Maratonu'nun açılışında "Biz savaşlara karşıyız. Savaşta mağdur olan kadınların, çocukların, yaşlıların, savaştan zarar gören halkların yanındayız.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ukrayna Antalya Konsolosluğu'nun düzenlediği 'Dünya Film Gösterimi Maratonu'nun açılışında "Biz savaşlara karşıyız. Savaşta mağdur olan kadınların, çocukların, yaşlıların, savaştan zarar gören halkların yanındayız. Ukrayna'da yaşananların bir an önce son bulmasını diliyoruz" dedi.

Ankara ve İzmir'in ardından Ukrayna'ya destek amaçlı Dünya Film Gösterimi Maratonu'nu, Ukrayna'nın Antalya Konsolosluğu'nca Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) gerçekleştirildi. Etkinlikte, Başkasının Duası ve kısa filmler Palyaço ve Tabut Türkçe altyazılı olarak gösterildi.

Ukrayna Antalya Konsolosu Emir Rustamov'un açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte Başkan Uysal, Antalya'nın antik çağlardan bugüne çok kültürlü bir hayatı yaşadığını ve yaşattığını söyledi. Başkan Uysal, "Bütün komşularımızla kardeşçe, yan yana yaşıyoruz. Yaşanan savaş ortamının Muratpaşa'mızı olumsuz etkilememesi, barışçı yaşantısını olumsuz etkilememesi için elimizden geleni yapıyoruz. Biz savaşlara karşıyız. Savaşta mağdur olan kadınların, çocukların, yaşlıların, savaştan zarar gören halkların yanındayız. Bu konudaki bütün çabaları, insani yardım kampanyalarını desteklemeye devam edeceğiz. Antalya'mız, Muratpaşa'mız herkesin mutluluk içinde, kardeşçe yaşadığı yer olmaya devam edecek. Ukrayna'da yaşananlarının bir an önce sona bulmasını diliyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Başkan Uysal: Ukrayna'da yaşananların bir an önce son bulmasını diliyoruz
Başkan Uysal: Ukrayna'da yaşananların bir an önce son bulmasını diliyoruz

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Muratpaşa, Antalya, Ukrayna, Film, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Uysal: 'Ukrayna'da yaşananların bir an önce son bulmasını diliyoruz' - Son Dakika


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