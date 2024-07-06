Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Afyon Gazeteciler Cemiyeti ve Şehitler ve Gaziler Derneği\'ni ziyaret etti

Politika

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Afyon Gazeteciler Cemiyeti (AGC) ile Şehitler ve Gaziler Derneği'ni ziyaret etti.

Başkan Yavaş, Afyonkarahisar'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. İlk olarak, şehit aileleri ve gazilerle buluşarak Türkiye'nin kahramanlarına olan desteğini yineledi. Yavaş, " Şehitlerimiz ve gazilerimiz bizim için milletimizin en değerli varlıklarıdır. Onların her zaman yanında olacağımızı ve taleplerini karşılamak için elimizden geleni yapacağımızı belirtmek isterim " dedi.

Ardından Yavaş, ziyareti kapsamında Afyon Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Önder Artuk ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Ziyarette basının rolünü vurguladı. Belediye hizmetlerinin topluma doğru anlatılmasının önemine işaret eden Yavaş, "Basının toplumdaki rolü ve önemi inkar edilemez. Belediye olarak yaptığımız hizmetlerin ve projelerin halkımıza ulaşması ve anlatılması, basının gücüyle mümkün oluyor. Basın, eksikliklerimizi ve ihtiyaçlarımızı belirleyerek bizlere geri bildirim sağlıyor. Afyonkarahisar'da da iş birliğiyle şehrimize hizmet edeceğiz" şeklinde konuştu. Ziyaretin sonunda Başkan Yavaş, AGC ve Şehitler Derneği'nin hatıra defterlerine anlamlı birer not yazarak imza attı. - AFYONKARAHİSAR