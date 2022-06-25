Başkan Yıldırım genç dava arkadaşları ile bir araya geldi

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, genç dava arkadaşları ile bir araya gelerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, partisinin Gençlik Kolları Başkanlığı Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı. Başkan Yıldırım'a Teşkilat Başkanı Servet Yılmaz, Gençlik Kolları Başkanı ve gençlik kolları yönetiminde bulunan gençler katıldı. Toplantıda yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Yıldırım, gençlik kollarının çalışmalarını izlediğini ve başarılı bir yol izlediklerini ifade etti.

Toplantı ardından, Türkiye'nin en büyük zenginliğinin bilinçli gençler olduğunu ifade eden Başkan Yıldırım, "Büyük davalar zafer yolunda fedakarlık ve bedel ister. Bu davanın gençleri dün olduğu gibi bugünde hiçbir fedakarlıktan ve bedelden asla kaçmamıştır" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK