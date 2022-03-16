Başkan Yıldırım, "Gençlik ile birlikte 2023'e emin adımlarla yürüyoruz" - Son Dakika
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Başkan Yıldırım, "Gençlik ile birlikte 2023'e emin adımlarla yürüyoruz"

16.03.2022 11:04
Başkan Yıldırım, "Gençlik ile birlikte 2023'e emin adımlarla yürüyoruz"

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti il Gençlik Kolları Teşkilatı ve AK Parti Gençlik Kolları Üniversite Birimi (ÜNİAK) bünyesinde bulunan gençlerle bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti il Gençlik Kolları Teşkilatı ve AK Parti Gençlik Kolları Üniversite Birimi (ÜNİAK) bünyesinde bulunan gençlerle bir araya geldi. İl Başkanı Yıldırım, gençlere duyduğu güveni, "Gençlik ile birlikte 2023'e emin adımlarla yürüyoruz" ifadeleriyle anlattı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Karadayı düzenlenen kahvaltı programında partinin gençlik kolları ve ÜNİAK teşkilatı ile kahvaltı programında buluştu. Çok sayıda gencin katıldığı toplantı Pelitözü Gölet'inde gerçekleştirildi.

"Gençlik ile birlikte 2023'e emin adımlarla yürüyoruz"

Gençlerin yeniliklere daha çok açık olduğunu ve iktidarın gençlere ihtiyacı olduğunun altını çizen İl Başkanı Serkan Yıldırım, "AK Parti iktidarı olarak gençlerimize olan inancımız tamdır. Onlar gelecekte görev aldıklarında ülkemizi daha müreffeh yarınlara taşıyacaklardır. Bizlerde onların daha iyi bir gelecekte yaşam sürmeleri için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. AK Parti gençlerin yanındadır ve olmaya da devam edecektir. Gençlik ile birlikte 2023'e emin adımlarla yürüyoruz" dedi. - BİLECİK

Başkan Yıldırım, Gençlik ile birlikte 2023'e emin adımlarla yürüyoruz
Başkan Yıldırım, Gençlik ile birlikte 2023'e emin adımlarla yürüyoruz

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Üniversite, AK Parti, Bilecik, gençlik, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Yıldırım, 'Gençlik ile birlikte 2023'e emin adımlarla yürüyoruz' - Son Dakika


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