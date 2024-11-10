Başkan Zeyrek'ten Üç İlçeye Ziyaret - Son Dakika
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Politika

Başkan Zeyrek'ten Üç İlçeye Ziyaret

Başkan Zeyrek\'ten Üç İlçeye Ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Köprübaşı, Demirci ve Gördes ilçelerinde çeşitli açılışlar ve ziyaretler gerçekleştirdi. Başkan Zeyrek, muhtarlarla bir araya gelirken, yeni yatırımlar ve projeler hakkında bilgi verdi.

10.11.2024 15:12  Güncelleme: 15:14
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, hafta sonunu Köprübaşı, Demirci ve Gördes ilçelerinde geçirerek çeşitli açılış, tören ve ziyaretlerde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapmış olduğu ilçe ziyaretlerine bir güne 3 ilçe sığdırarak devam etti. Köprübaşı, Demirci ve Gördes ilçelerini ziyaret eden Başkan Zeyrek, tören ve açılışlara katıldı, ziyaretler gerçekleştirdi.

Başkan Zeyrek, belediye başkanları ile bir araya geldi

Başkan Zeyrek, Köprübaşı ilçesinde tohum dağıtım törenine katıldıktan sonra Belediye Başkanı Fatih Taşlı'yla birlikte ilçeye yapılacak yeni yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Başkan Zeyrek, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Köprübaşı Belediyesi olarak ilçeye el birliği ile hizmet edeceklerini söyledi. Daha sonra Demirci ilçesine geçen Başkan Zeyrek, Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara'ya konuk oldu. Demirci ilçesinde, altyapı çalışmalarının tamamlanma aşamasına gelindiğini belirten Başkan Zeyrek, yapılacak üstyapı projeleri hakkında da bilgi verdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Demirci Belediyesi arasında gerçekleştirilecek ortak projelerle ilgili görüşmeler yapıldı. Başkan Zeyrek, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi. Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, yapılan ziyaretten dolayı teşekkürlerini iletti.

Başkan Zeyrek, Dilek Ağacı Kadın Yaşam Derneği Başkanı Dilek Durul ve dernek üyeleriyle bir araya geldi. Dernek Başkanı Durul ve dernek üyelerinin taleplerini dinleyen Başkan Zeyrek, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin imkanları doğrultusunda sivil toplum kuruluşlarının yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyledi.

Gördes Muhtarlık İşleri Birimi açılışı yapıldı

Son olarak Demirci ilçesini ziyaret eden Başkan Zeyrek, üreticilere yapılan tohum desteğinin ardından Gördes Belediyesi Muhtarlık İşleri Birimi'nin açılış törenine katıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, CHP İlçe Başkanı Zafer Aslan, Gördes Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Çiftçi, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Açılış konuşmasında Başkan Zeyrek, muhtarlara randevunun olmadığını, ne zaman isterlerse gelebileceklerini hatırlattı. Muhtarların her zaman iletişim kurabileceği bir merkez oluşturduklarını söyleyen Başkan Zeyrek, yeni birimin muhtarlar için önemli bir buluşma noktası olacağını vurguladı. Gördes Belediyesi Muhtarlık İşleri Birimi'nin hayırlı olması temennisinde bulundu. Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke ise konuşmasında, açılışı yapılan birimin muhtarlarla buluşma yeri olabileceğini ifade etti, hayırlı olması dileklerini iletti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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