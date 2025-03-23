Batman-Hasankeyf Yolu Açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraoğlu, Batman'da yapımı tamamlanan Batman- Hasankeyf kara yolunun açılışını gerçekleştirdi.

Açılış programında konuşan Bakan Uraloğlu, ekonomik kalkınmanın ve toplumsal refahın temel direğinin güçlü bir ulaşım altyapısı olduğunu söyledi. Batman'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Uraloğlu, bir milletin gücünün yollarının gelişmişliğinde saklı olduğunu, bu kapsamda Cumhurbaşkanının 2002 yılında 'yol medeniyettir' düsturuyla yaktığı meşalenin ülkeyi asırların ötesine taşıdığını dile getirdi.

Bakan Uraloğlu, onun liderliğinde bölünmüş yol seferberliğini başlattıklarını ve doğudan batıya, kuzeyden güneye, ülkeyi baştanbaşa yüksek standartlı yollarla kuşattıklarını söyleyerek, "Her yeni yol, köprü ve tünel ile üretimde bereketi, ticarette canlılığı, kültürde zenginliği ve turizmde hareketliliği artırdık; yeni iş kapılarının açılmasına vesile olduk. Ülkemizin ulaşım altyapısını güçlendirmek, modernize etmek ve vatandaşlarımıza daha konforlu bir yaşam sunmak hedefiyle 100 yılda yapılacak işleri 23 seneye sığdırdık. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla yarının ihtiyaçlarını bugünden karşılayacak adımları, memleketimizin her köşesinde kararlılıkla atmaya devam ediyoruz" dedi.

Hasankeyf kara yolunun açılışını gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Bakan Uraloğlu, konuşmasın şöyle devam etti:

"Bugün de sizlerle birlikte Batman-Hasankeyf Yolumuzun açılışıyla durmak yok, yola devam diyoruz. Dicle'nin bereketli sularıyla hayat bulan Hasankeyf, binlerce yıllık tarihi, doğal güzellikleri ve eşsiz kültürel mirasıyla insanlık için bir hazinedir. Batman ise, sanayisi, tarımı ve petrol zenginliğiyle bölgemizin parlayan yıldızıdır. Bu nedenle Batman'ın ulaşım ağının güçlendirilmesi bizler için çok önemli. 2002 yılından bu yana Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Batman'ın ulaşım ve iletişim altyapısı için 27 milyar 604 milyon TL yatırım yapıldı. Bölünmüş yol uzunluğunu ise 15 kilometreden 172 kilometreye, bitümlü sıcak kaplamalı yol uzunluğunu 3 kilometreden 111 kilometreye çıkardık."

221 kilometre tek yol iyileştirmesi gerçekleştirdiklerini aktaran Uraloğlu, Batman Güney Çevre Yolu, Batman Şehir Geçişi, Üniversite, Balpınar, Esentepe, Gültepe farklı seviyeli kavşakları gibi önemli projeleri tamamladıklarını kaydetti. Açılışını gerçekleştirdikleri Batman-Hasankeyf kara yolunun bölge turizmi ve ekonomisi açısından da önemli olduğuna dikkat çeken Uraloğlu, "Batman-Hasankeyf yolu da bu iki kadim merkezi birleştiren bir yol olmanın ötesinde, bölgemizin turizmine, ticaretine ve enerjisine can suyu olacak hizmet. Bildiğiniz üzere Ilısu Barajı'nın su tutmasıyla birlikte mevcut yol su altında kaldığından yeniden inşa ettiğimiz 39,4 kilometre uzunluğundaki Batman-Hasankeyf Yolu'nun 465 metrelik Hasankeyf-1 Köprüsü, 1.001 metrelik Hasankeyf-2 Köprüsü ve 638 metrelik Hasankeyf Tüneli yapılarını kapsayan 29,8 km uzunluğundaki kesimini önceki yıllarda açmıştık. Bugün ise geriye kalan 9,6 kilometrelik kesimi bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardıyla hizmete alıyoruz. Ayrıca proje kapsamında; Akça, Binatlı, Oğuz, Batı Raman olmak üzere 4 hemzemin kavşak ve yolun ilk 5,8 kilometrelik kesiminde yaya kaldırımları da inşa ettik. Projenin tamamlanmasıyla; Batman-Hasankeyf arasında bölünmüş yol bütünlüğünü sağlayarak daha güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmeti tesis ettik" diye konuştu.

Zamandan 96 milyon lira, akaryakıttan 46 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 142 milyon lira tasarruf elde edileceğini söyleyen Uraloğlu, "Egzoz emisyon salınımını da 2.752 ton azaltarak doğamıza nefes aldıracağız. Ayrıca tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle yerli-yabancı turistlerin gözdesi olan Hasankeyf'e erişimi kolaylaştıran bu yolumuz aynı zamanda Gabar Dağı petrol sahasından çıkarılan petrolün Batman rafinerisine ve üretilen petrol ürünlerinin de dağıtımında önemli bir güzergah olacak. Canı gönülden inanıyorum ki, Batman-Hasankeyf yolu, Hasankeyf'in turizm potansiyelini daha da parlatacak, Batman'ın sanayi ve enerji gücüne güç katacak, bölgemizin sosyo-ekonomik gelişimine ivme kazandıracaktır. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Batman'ın havayolu ve demiryolu gibi diğer ulaşım türlerinde de gelişmesi için önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini hatırlatan Uraloğlu, "Tüm demiryolu ağını komple yeniledik. Sinan-Batman arası 6,5 kilometrelik demiryolu deplasmanını tamamladık. 372 kilometrelik Yolçatı - Diyarbakır - Kurtalan, Diyarbakır - Mazıdağ hattını elektrikli ve sinyalli hale getirmek için çalışmalara başladık. Fizibilite etüdü çalışmalarını tamamladıktan sonra ihale çalışmalarına başlayacağız. Batman Havalimanı yolcu kapasitesini 2 milyona çıkardık. 2008 yılında yaklaşık 9 bin olan yolcu trafiği, 2024 yılında 640 bine ulaştı. Bugün 3 ayrı havayolu şirketiyle İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen ve Esenboğa'ya haftalık karşılıklı 70 uçuş operasyonu gerçekleşiyor. Batman'ın gelişimi, bölgemizin kalkınması ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşmak için her türlü gayreti ve kararlılığı göstermeye devam edeceğiz. Batman-Hasankeyf Yolu'nun, ilimizi daha yaşanabilir kılacağına, ekonomimize ve turizmimize bereket katacağına yürekten inanıyorum. Bu vesileyle, yolun yapımında emeği geçen Karayolları Genel Müdürlüğü'müzün değerli çalışanlarından yüklenici firma ekiplerine kadar herkese teşekkürlerimi sunuyor, başarılarının devamını diliyorum. Batman-Hasankeyf Yolu'nun, bölgemiz başta olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu. - BATMAN