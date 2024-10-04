Battalgazi Belediye Başkanı Taşkın, Göztepe Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Politika

Battalgazi Belediye Başkanı Taşkın, Göztepe Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

Battalgazi Belediye Başkanı Taşkın, Göztepe Mahallesi\'nde Vatandaşlarla Buluştu

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören ile birlikte Göztepe Mahallesi'nde 'Mahalle Sizin, Söz Sizin' programında vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları dinledi ve çözüm yolları hakkında bilgi verdi.

04.10.2024 15:20  Güncelleme: 15:22
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Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören ile birlikte Göztepe Mahallesi'nde düzenlenen "Mahalle Sizin, Söz Sizin" buluşmasında vatandaşlarla bir araya geldi.

Her hafta bir mahallede Cuma namazı sonrasında "Mahalle Sizin, Söz Sizin" programında vatandaşlar buluşan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, bu hafta da Göztepe Mahalle sakinleriyle Göztepe Camisi'nde bir araya geldi. AK Parti İl Başkanı Namık Gören'in de katıldığı programda Başkan Taşkın, "Toplantılarımız amacı sorunları yerinde dinlemek ve anında müdahale etmek" dedi.

"Ben ve ekibimiz 7/24 sahadayız"

Göreve geldikleri günden bu yana her hafta bir mahallede olduklarını ifade eden Başkan Taşkın, "Sizlerin belediye ya da diğer kurumlara gitmesinden ziyade biz sizlere geliyoruz. Sorunların çözümü için bazı yetkililerimizde bize eşlik ediyor. Biz sizleri dinledikten sonra sorunları not alıyoruz ve yine kamu kurum ve kuruluşlarıyla görüşerek sorunlarınızı kısa sürede kavuşturmaya çalışıyoruz. Belediye olarak imkanlarımızı sizler için seferber ediyoruz. Bir taraftan depremin izlerini silmek için gayret ediyoruz diğer taraftan da yapmamız gereken işleri geciktirmeden yerine getiriyor, ilçemize değer katacak projeler hayata geçiriyoruz. Meydana gelen depremden bütün Malatya'mız etkilendi ama Göztepe Mahallemiz bundan daha az etkilendi. Deprem sonrasında olumsuzluk yaşayan vatandaşların sorunlarını ortadan kaldırmak için girişimlerde bulunuyoruz. Tabi ki bizim şuan tek hedefimiz var o da ilimizi ayağa kaldırmak. Çarşı merkezde yapılan çalışmalar, TOKİ konutları, yerinde dönüşüm çalışmaları çok hızlı devam ediyor. Buralar devam ederken de biz de belediye olarak hem çalışmalara destek veriyoruz hem de belediyecilik hizmetlerini aksatmıyoruz. Ben ve ekibimiz 7/24 sahadayız" ifadelerini kullandı.

"Belediyemiz imkanlarını seferber ediyor"

AK Parti İl Başkanı Namık Gören de, "Ülke olarak zor zamanlardan geçiyoruz. Bir yandan Müslüman kardeşlerimizin üzerindeki baskı ve zulümler diğer taraftan yaşandığımız doğal afet zor zamanlar yaşatıyor. Meydana gelen depremde yapı stokumuzun yüzde 30'unu kaybetmiş durumdayız. Yapım ve inşa faaliyetleri sürerken haliyle sorun ve sıkıntılar yaşıyoruz. Ak Parti teşkilatı olarak belediyeleri olarak vatandaşlarımızın yanında ve çözüm üretmek için sürekli istişare halindeyiz. Bugün de sizlerin yanına geldik ve sizler soracaksınız biz cevaplayacağız. İhtiyaçlar sınırsız imkanlar sınırlı. İmkanlarımız dahilinde vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme kavuşturuyoruz" şeklinde konuştu.

AK Parti Battalgazi İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Reşit Reşitoğlu da düzenlenen programdan dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın'a teşekkür ederken, Göztepe Mahalle Muhtarı Bilal Yerli de iletilen sorunların hızlı bir şekilde çözüme kavuşacağına inandıklarını ifade etti. Yapılan konuşmaların ardından mahalle sakinleri de söz alarak sorun ve sıkıntıları dile getirdiler. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Battalgazi Belediye Başkanı Taşkın, Göztepe Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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