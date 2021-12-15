Üye Girişi
BBP buğday ekerek tarıma giriyor - Son Dakika

BBP buğday ekerek tarıma giriyor

15.12.2021 10:43
BBP buğday ekerek tarıma giriyor

Büyük Birlik Partisi Balıkesir İl Başkanlığı son dönemde yaşanan olumsuz ekonomik dalgalanmalar, enerji ve döviz deki artışlar neticesi çiftçinin durumu daha da zora girmesi üzerine 200 dönüm alana buğday ekerek tarım alanına giriyor.

Büyük Birlik Partisi Balıkesir İl Başkanlığı son dönemde yaşanan olumsuz ekonomik dalgalanmalar, enerji ve döviz deki artışlar neticesi çiftçinin durumu daha da zora girmesi üzerine 200 dönüm alana buğday ekerek tarım alanına giriyor.

BBP Balıkesir İl Başkanı Zeki Uçar'ın yaptığı ziraat odası ve tarım il müdürlüğü ziyaretler sonrası yaptığı açıklamada, "Muhatap aldığımız ilgili birimlerin konuya hakim olmadıkları daha çok bürokratik bir dizi faaliyetin dışında konuya hakim olmadıkları anlaşılmıştır. Çiftçimizin kaderi ile baş başa bırakıldığı izlenimi oluşmuştur. Ekemezsek fiyatlar daha da yükselir. Üretemezsek daha da fakirleşiriz. Çocuklarımıza daha müreffeh, kalkınmış sağlık ve güvenlik problemlerini çözmüş bir ülke bırakmanın yolu daha fazla üretim, daha fazla dış satım ve sıfır dış borçtur. Şimdi yeniden daha çok üretmek zorundayız. Bu sebeple biz de örnek teşkil edelim diye deneme üretimlerine başlıyoruz. Tüm çiftçimizin girdi ve maliyetlerini bizzat gözlemek için bu tarlaları ekeceğiz. Bu yıl Büyük Birlik partisi il başkanlığı olarak hedefimiz en az 200 dönüm yerde buğday ekerek çiftçimizin yaşadığı sorunları bizzat görmek hem de katlanmak zorunda olduğu maliyetleri bizzat test etmek istiyoruz. Çiftçimizin yanındayız sorunlarını biliyoruz çözümlerinde öğrenip en kısa zamanda onlara bir konuda da destek olacağız" açıklaması yaptı. - BALIKESİR

BBP buğday ekerek tarıma giriyor
BBP buğday ekerek tarıma giriyor
BBP buğday ekerek tarıma giriyor

Büyük Birlik Partisi, Balıkesir, Buğday, Tarım, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika BBP buğday ekerek tarıma giriyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
10:41 Kazada kaybettiği sevgilisini paylaşan Gülçin Ergül, paylaşımını sildi
10:38 Son dakika: Bakan Koca il il vaka haritasını paylaştı! İşte Türkiye'nin karnesi
10:37 Hastanelerde grev günü! Acil sağlık hizmetlerinde aksama olmayacak
10:36 Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı
10:29 İngiltere, çocuk cinayetleriyle sarsılıyor! Arthur'dan sonra 16 aylık bir bebek daha öldürüldü
10:19 Ayıya selam verdiler, saldırıya uğradılar! O anlar saniye saniye kamerada
10:18 Magandalığın bu kadarı! "Buraya işemeyin" diyen çifte saldırdılar!
10:15 TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer, tartışma yaratan verilerle ilgili sessizliğini bozdu
10:07 6 parti güçlendirilmiş parlamenter sistemde anlaştı! Anlaşmayı Üstün yaptı
09:58 Son Dakika: Sivas'ın Zara ilçesinde sahte içkiden 3 kişi yaşamını yitirdi, ülke genelinde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
Kazada kaybettiği sevgilisini paylaşan Gülçin Ergül, paylaşımını sildi Kazada kaybettiği sevgilisini paylaşan Gülçin Ergül, paylaşımını sildi         
10:42
Hastanelerde grev günü! Acil sağlık hizmetlerinde aksama olmayacak Hastanelerde grev günü! Acil sağlık hizmetlerinde aksama olmayacak         
10:38
Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı         
10:37
Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu         
09:55
Küçük Hanımefendi'nin oğlunun vasiyeti belli oldu! Annesinin koynuna gömülecek Küçük Hanımefendi'nin oğlunun vasiyeti belli oldu! Annesinin koynuna gömülecek         
08:56
Premier Lig'de tarihi maç! Manchester City, Leeds United'i sahadan unutamayacakları bir skorla uğurladı Premier Lig'de tarihi maç! Manchester City, Leeds United'i sahadan unutamayacakları bir skorla uğurladı         
08:05
Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor         
18:19
Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi         
16:20
Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma         
15:00
CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü         
14:33
Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor         
14:17
Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu         
14:16
Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim         
14:15
Gelecekten geldim diyen adamdan yeni açıklama: 2022'de bir insan dünyaya inecek, ondan yararlanın Gelecekten geldim diyen adamdan yeni açıklama: 2022'de bir insan dünyaya inecek, ondan yararlanın         
13:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 10:50:42. #1.12#
SON DAKİKA: BBP buğday ekerek tarıma giriyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement