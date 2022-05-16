BBP'de divan toplantısı yapıldı - Son Dakika
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BBP'de divan toplantısı yapıldı

16.05.2022 18:53
BBP'de divan toplantısı yapıldı

Büyük Birlik Partisi Adıyaman İl Başkanlığı İl Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Büyük Birlik Partisi Adıyaman İl Başkanlığı İl Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Ercan Altunkaya, Adıyaman İl Başkanı Nihat Komşu, Adıyaman Alperen Ocakları İl Başkanı Kürşat Sarı, Merkez İlçe Başkanı Ömer Yerboğa, ilçe başkanlarının katılımı il divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda teşkilat çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, 2023 seçimlerine partimizin Cumhur İttifakında kendi isim ve amblemi ile katılacağını dile getirdi.

Yeni seçim sistemi ile ilgili konuşan Bulut, "Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor, tabiri caizse küresel emperyalist güçler ülkemizi bir mengeneye tabi tutmaya çalışıyor. Bu minvalde Türk milletinin ve devletimizin birliğine, beraberliğine hizmet eden siyasi organizasyonlarda birlikte olmaktan şeref duyuyoruz. Bu manada Türk milletine birlik ve beraberlik içerisinde hizmet etmekte bana göre dünyanın en büyük ibadetlerinden biri olsa gerek. Çünkü çeşitli İslam coğrafyalarına baktığımız zaman kan ve gözyaşı var. Türk milletinin Türk devletinin Türk askerinin beklenen bir millet olduğunu görüyoruz. Ekonomik krizin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de etkiledi" diye konuştu. - ADIYAMAN

BBP'de divan toplantısı yapıldı
BBP'de divan toplantısı yapıldı
BBP'de divan toplantısı yapıldı

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Büyük Birlik Partisi, Divan Kurulu, Adıyaman, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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