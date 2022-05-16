BBP'den ayrılan Milli Yol Partisi'nden kendi Cumhurbaşkanı adayını çıkarma kararı - Son Dakika
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BBP'den ayrılan Milli Yol Partisi'nden kendi Cumhurbaşkanı adayını çıkarma kararı

16.05.2022 09:58

Kendi adaylarını çıkarmaya karar verdiklerini açıklayan Milli Yol Partisi'nin Genel Başkanı Remzi Çayır, "Türk milleti duysun bizi. Bu hareket en kısa zamanda, kongresini yapacak. Seçime girme yeterliliğini kazanıyoruz." şeklinde konuştu.

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, partisinin Yenimahalle İlçe Kongresine katıldı. Ankara'da bir iş merkezindeki salonda düzenlenen kongrede konuşan Çayır, Milli Yol Partisi'nin sıradan bir siyasi parti olmadığını söyledi.

"150 YILDIR DURUM DEĞİŞMİYOR"

Çayır, 'Şu ana kadar, 150 yıldır aynı sözleri, edayı, tavrı, siyaseti ve yalanı duya duya bu millet bıktı.150 yıldır Allah aşkına partisi, lideri, genel başkanları değişiyor, zaman değişiyor ama ahval değişmiyor. Fakirlik, pahalılık, adaletsizlik değişmiyor. Eğer bu ülke bu kafayla giderse bu siyaset ve partilerle giderse, işi ehline değil de partilisine verirse bizim ahval değişmez. Gelecek yüz yıl aynı şeyleri konuşur dururuz. Onun için dedik ki, bu bir siyasi parti değil, bu bir inkılap hareketi. Bu değişim ve dönüşüm hareketi. Bu yanlışa ve adaletsizliğe itiraz hareketi. Biz sıradan bir siyasi hareket başlatmadık. Bu, ülkeyi satanların, ihanet edenlerin elinden kurtarma hareketidir. Onun için çok çalışmalıyız' ifadelerini kullandı.

6'lı masaya rest çektiler! Milli Yol Partisi kendi Cumhurbaşkanı adayını çıkarmaya karar verdi

"KENDİ CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZI ÇIKARACAĞIZ"

Seçime girme yeterliliğinin kazanılmasının ardından kendi cumhurbaşkanı adaylarını çıkaracaklarını ifade eden Çayır, 'Muhalefet partilerinden 6'sı bir araya geliyor, konuşuyorlar. Millet ellerini uzatamıyor onlara. Çünkü umut yok. Millet güvenemiyor. Ama bu hareket, buradan ilan ediyorum. Türk milleti duysun bizi. Bu hareket en kısa zamanda, kongresini yapacak. Seçime girme yeterliliğini kazanıyoruz. Atmış ilde bitirdik. Kongreler devam ediyor. Bittiği anda seçime girme yeterliliği kazanıyoruz. Birkaç ay içinde bitecek o işler de. Sonra kendi cumhurbaşkanı adayını milletin önüne koyacak. Ülkücüler kendi cumhurbaşkanı adayını milletle buluşturacaktır Allah'ın izniyle. Adam parti kuruyor, sonra masadan kendine yol açmaya çalışıyor. Niye kurdun o partiyi' 'Bu adam daha iyi yönetecek bizim adayımız bu? diyorlar. Bu adam senin partilin mi? hayır. Madem bu adam daha iyi yönetecek, senin ne işin var? Adam partiyi kurmuş seçime girme yeterliliği almamış ama 'adayımız bu' diyor. Bu bildiğin oyun?" dedi.

6'lı masaya rest çektiler! Milli Yol Partisi kendi Cumhurbaşkanı adayını çıkarmaya karar verdi
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Kaynak: DHA

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