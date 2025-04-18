BBP\'den CHP\'ye Sert Tepki

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Eğitim ve Ar-Ge'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, " Türkiye Cumhuriyeti'nin herhangi bir kurumuna yapılamayacağı gibi Milli Eğitim Bakanlığı makamında bulunan sayın bakanımıza da söylenen çirkin ve aşağılık ifadelerin kabul edilemeyeceği izahtan varestedir. Milli Eğitim Bakanımız yalnız değildir" dedi.

BBP'li Şafak Ertan Çomaklı, yaptığı yazılı açıklamasında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yönelik ifadeleri ile ilgili, "Türkiye Cumhuriyeti'nin herhangi bir kurumuna yapılamayacağı gibi Milli Eğitim Bakanlığı makamında bulunan sayın bakanımıza da söylenen çirkin ve aşağılık ifadelerin kabul edilemeyeceği izahtan varestedir. Milli Eğitim Bakanımız yalnız değildir. CHP'nin siyaseten çocuklarımız ve gençlerimizden elini çekmesi ve onları gayri nizami bir insan topluluğu şeklinde kullanmaktan vazgeçmesi gerekmektedir. Eğer sokaklara ineceklerse kendi il ve ilçe teşkilatlarında bulunan yönetici ve parti mensuplarını kullanmasını tavsiye ederiz. Her siyasi hareketlerinde yanlarında durma cüreti gösteren gayri meşru sol örgütlere mesafe koymaları ve Türk milletinin çocuklarından uzak durmaları başlıca temennimizdir" ifadelerini kullandı.