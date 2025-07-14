BBP'den Komisyon Talebine Sert Tepki

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP), DEM Parti ve bazı muhalefet partileri tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde talep edilen komisyon önerisine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

BBP tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Söz konusu komisyon talebi Türkiye'nin üniter yapısını hedef alan siyasi ve ideolojik bir projedir. Bu talep, federalizme açık, çok kimlikli ve etnik temelli bir yapılanmanın altyapısını kurma çabasıdır. Bu tür girişimler sözde demokratikleşme söylemleriyle topluma sunuluyor ancak milli egemenlik ilkesini ve anayasal düzeni zayıflatmayı amaçlanmaktadır" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu girişim geçmişte yaşanan çözüm sürecine benzemektedir. Aynı çizgi bugün farklı bir yöntemle yeniden meclis zeminine taşınıyor. Kalıcı bir komisyonun kurulması, etnik temelli ayrışma, yerinden yönetim ve özerklik gibi ideolojik hedeflerin meclis eliyle kurumsallaştırılması anlamına gelecektir. Geçici ve danışma niteliğindeki yapılar daha denetlenebilir ve güvenlidir. Kalıcı bir komisyon meclisi anayasa mühendisliği zeminine çekebilir. Kalıcı komisyon adı altında Meclis'i anayasa mühendisliğine açmak, geri dönüşü zor bir çözülme sürecini başlatabilir. Milletimizin birliği, devletimizin bekası ve anayasal düzenin korunması adına bu tuzağa düşülmemeli; geçmişte çözüm süreci üzerinden yaşanan istismarlar bir kez daha tekrarlanmamalıdır."