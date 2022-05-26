BBP Genel Başkanı Destici: "27 Mayıs Cumhuriyetimizin kara günlerinden biri olarak hafızalarımızda yer alıyor " - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Destici: "27 Mayıs Cumhuriyetimizin kara günlerinden biri olarak hafızalarımızda yer alıyor "

26.05.2022 15:24
BBP Genel Başkanı Destici: "27 Mayıs Cumhuriyetimizin kara günlerinden biri olarak hafızalarımızda yer alıyor "

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 27 Mayıs darbesiyle ilgi, "27 Mayıs Cumhuriyetimizin kara günlerinden biri olarak hafızalarımızda yer alıyor" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 27 Mayıs darbesiyle ilgi, "27 Mayıs Cumhuriyetimizin kara günlerinden biri olarak hafızalarımızda yer alıyor" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı 27 Mayıs 1960 Darbesi'nin 62. Yılı dolayısıyla bir açıklama yaptı. Destici, açıklamasında darbe ve darbe girişimlerinin Türkiye Cumhuriyetini ortaçağ karanlığına itilmeye çalışıldığını söyledi.

"27 Mayıs Cumhuriyetimizin kara günlerinden biri olarak hafızalarımızda yer alıyor"

27 Mayısın Cumhuriyetin kara günlerinden birisi olduğunu vurgulayan Destici, "Her ülkenin, her milletin tarihinde, utandığı, yüzleşmekte zorlandığı, hatırlamak istemediği hadiseler bulunur. 27 Mayıs 1960 tarihi, Cumhuriyet tarihimizin kara günlerinden biri olarak hafızalarımızda yer alıyor. 27 Mayıs Darbesi'yle, yeryüzündeki son bağımsız Türk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin, kuruluşunun henüz 37. yılında, onu devlet yapan temel müesseseleri, anayasası, parlamentosu, hükümeti, cumhurbaşkanlığı makamı, yargı kurumları, en önemlisi silahlı kuvvetleri, tüm kuralları ve gelenekleriyle yerle bir edildi. O günden bugüne devam eden, milleti, milletin kararlarını, ruhunu, iradesini yok sayarak, "milletin silahları, teçhizatı ve imkanlarıyla eşkıyayı hükümdar yapma hastalığı"nın mikrobu, ülkemize bulaştırıldı. Çoğu İstiklal Savaşı'mızın gazileri, kahramanları olan, Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş yöneticilerine, en korkunç, en iğrenç suçları işlemiş kişilere bile uygulansa hiç kimsenin vicdanının kaldırmayacağı muameleler yapıldı" ifadelerini kullandı.

Destici şöyle devam etti:

"Mensup olduğumuz dinin, milletimizin geleneklerinin, geçmişten bugüne toplumların kabul ettiği ahlak kurallarının ve evrensel hukuk kurallarının hiçbiri ve hiçbir yönüyle bağdaştırılamayacak bir mahkeme süreci ve yargılamayla, Yassıada Mahkemeleri, 15 idam, 31 müebbet ve 418 kişiye çeşitli hapis cezaları verdi. Maalesef, bugün hala, 27 Mayıs Darbesi'yle hak ettiği ölçüde yüzleşebilmiş değiliz. 27 Mayıs Darbesi bazı çevrelerce hala savunulabiliyor. Üzülerek ifade ediyorum, seçilmiş bir iktidarı, anayasayı yürürlükten kaldırarak silah zoruyla devirmek ülkemizde hala meşru gösterilmeye çalışılabiliyor. Hesabı ancak sandıkta ve yargıda sorulması gereken konular, bugün bile, darbecilerin işledikleri cinayetlerin bahanesi olarak telaffuz edilebiliyor. Bu siyasi anlayışın ülkemizde hala var olduğunu gördüğümüzde, ülkeyi yönetme imkanı bulduklarında, millete ve millet iradesine nasıl yaklaşacakları konusunda endişe duymaya devam ediyoruz."

"Darbelerin faturasını, milletimiz ödemiştir"

Bütün darbe ve darbe girişimleriyle Türkiye Cumhuriyetinin ortaçağ karanlığına itilmeye çalışıldığını aktaran Destici, "Muasır medeniyet seviyesini hedefleyen Türkiye Cumhuriyeti, 27 Mayıs'la başlayan bütün darbe ve darbe girişimleriyle ortaçağ karanlığına itilmeye çalışılmış, her seferinde, darbelerin faturasını, insan hak ve hürriyetlerinde, ekonomide, eğitimde, sağlıkta, güvenlikte "geri kalmışlık" olarak, milletimiz ödemiştir. Milletimiz ise 27 Mayıs 1960'tan bugüne, tüm darbeleri lanetlemiş, son olarak, 15 Temmuz 2016'da, tanklara, savaş uçaklarına, namlulara göğsünü siper ederek devletini korumuş, kendine, devletine ve geleceğine sahip çıkmıştır" diye konuştu. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Büyük Birlik Partisi, Türkiye, Darbe, Mayıs, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici: '27 Mayıs Cumhuriyetimizin kara günlerinden biri olarak hafızalarımızda yer alıyor ' - Son Dakika


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