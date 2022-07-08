BBP Genel Başkanı Destici, Konya'da doktorun silahlı saldırıda öldürülmesini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Destici, Konya'da doktorun silahlı saldırıda öldürülmesini değerlendirdi Açıklaması

08.07.2022 13:31
BBP Genel Başkanı Destici, Konya'da doktorun silahlı saldırıda öldürülmesini değerlendirdi Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Konya'da doktor Ekrem Karakaya'nın görev yaptığı hastanede silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin, "Bu hadiseye benzer hadiselerde cezaları daha da ağırlaştıralım. İdam cezası getirelim." değerlendirmesini yaptı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Konya'da doktor Ekrem Karakaya'nın görev yaptığı hastanede silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin, "Bu hadiseye benzer hadiselerde cezaları daha da ağırlaştıralım. İdam cezası getirelim." değerlendirmesini yaptı.

Destici, Kurban Bayramı dolayısıyla partisinin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Destici, tüm vatandaşların, Türk ve İslam coğrafyasındakilerin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Konya'da görev yaptığı hastanede silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden doktor Karakaya'ya Allah'tan rahmet dileyen Destici, şunları söyledi:

"Kurşunu sıkan, bombayı patlatan teröristler, çocuklarımızı, kızlarımızı kaçırıp tecavüz ettikten sonra öldüren sapıklar, kasıtlı olarak ormanlarımızı yakanlar ve işte bu hadiseye benzer hadiselerde cezaları daha da ağırlaştıralım. İdam cezası getirelim. Bu olay üzerinden devlete, ülkenin birliğine ve kardeşliğine saldıranlar, toplumu kutuplaştırmaya gayret edenler ve bunun sonucunda da rant elde edip, bu yoldan iktidara gelme hesapları yapanlara hodri meydan diyorum. Bayramdan sonra Meclis'te toplanalım, ey CHP hadi gel, İYİ Parti, DEVA, Gelecek, Saadet kim varsa hadi gelin. En ağır ceza diyorsunuz, hak ettiği ceza idam. Samimiyseniz hadi gelin. Ağırlaştırılmış müebbetse onu da getirelim."

"Tabipler Birliği, hekimler için ne yaptı?"

Türk Tabipleri Birliğinin,"Türk" kelimesini hak etmediğini savunan Destici, "Tabipler Birliği muhalefet etme dışında, Türk milletinin kültürüne, inançlarına aykırı ne kadar söz ve eylem varsa bunlara sahip çıkmak dışında hekimler için ne yaptı? Tabipler Birliği, sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik somut ne yaptı? Konuşanlar önce kendilerine bakacaklar." ifadelerini kullandı.

Destici, eylem yapmanın doktorların demokratik hakkı olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu eylemlere terör örgütünün uzantıları ya da onların siyasi parti temsilcileri sızmamalı. Bunların dışında Tabipler Birliği de var. Bunların niyeti üzüm yemek değil, niyetleri bağcıyı dövmek. Demokratik hakkını kullanan, meslektaşının acısını paylaşan, ilgili kurum ve kuruluşlara yasal çerçeve içerisinde tepkisini koyan her hekimimize saygı duyuyoruz. Bu onların en doğal hakkıdır. Ama provokasyona, istismara, devletin ve ülkenin birliğine kastedenleri buradan ayırıyorum."

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Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Konya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici, Konya'da doktorun silahlı saldırıda öldürülmesini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

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