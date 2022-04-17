BBP Genel Başkanı Destici'den mülteci açıklaması: Arzumuz ülkelerine gönderilmeleridir - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Destici'den mülteci açıklaması: Arzumuz ülkelerine gönderilmeleridir

17.04.2022 23:39

BBP Genel Başkanı Destici, katıldığı iftar programında Türkiye'de son günlerde sıklıkla tartışılan sığınmacı konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Destici, "BBP olarak Suriye ve Afganistan'da iç savaş bittikten sonra sığınmacıların tamamının memleketlerine geri gönderilmesi arzuluyoruz" dedi.

Partisinin İstanbul İl Başkanlığınca Hasköy Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen iftar programında konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'deki sığınmacılara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ARZUMUZ ÜLKELERİNE GÖNDERİLMELERİDİR"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, BBP olarak arzularının, Suriye ve Afganistan'da iç savaş bittikten sonra sığınmacıların tamamının memleketlerine geri gönderilmesi olduğunu vurguladı. Destici, Türkiye'de 4 milyona yakın sığınmacı olduğunu belirterek, "Bunların bir kısmı bizim soydaşımız, bunların tamamına yakını da bizim din kardeşimiz. Elbette meseleye insani, İslami, ahlaki olarak da bakıyoruz. Türk milleti, tarihin hiçbir döneminde kendisine sığınanı geri çevirmemiştir." ifadelerini kullandı.

"DEVLETİMİZ PROVOKASYONLARA MÜSAADE ETMEYECEKTİR"

Destici, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Maalesef Türkiye'de sığınmacılar üzerinden bir tartışma, çatışma oluşturmak isteyenler var. Bir taraftan Suriye-Arap milliyetçiliği sanki bu sığınmacılar içerisinde çok yüksek düzeydeymiş gibi göstererek kışkırtanlar, öbür taraftan Türk milliyetinin hiçbir şekilde yapmayacağı bir şovenist akımla karşı karşıya getirmeye çalışmaktadır. Bunun sözcülüğünü de kendisini Türk milliyetçisi olarak kamufle eden şovenistler yapmaktadır. Biz bunu da doğru bulmuyoruz. Devletimiz elbette bunu çözecek ve bu tür provokasyonlara asla müsaade etmeyecektir."

"CUMHUR İTTİFAKI OLARAK ZAFERLE ÇIKACAĞIZ"

Mustafa Destici, "Bugüne kadar olduğu gibi devletimizin varlığını, ülkemizin bütünlüğünü, milletimizin istiklalini önceleyerek, ittifakımızı daha da güçlendirerek yolumuza devam edecek ve 2023 seçimlerinden de Cumhur İttifakı olarak zaferle çıkacağız." dedi.

"VATANDAŞLAR EKONOMİK ZORLUK KARŞISINDA EZDİRİLMEMELİDİR"

Salgın ve sonrasında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonucu dünya ekonomisinde büyük bir krizin yaşandığını söyleyen Destici, sözlerini şöyle tamamladı:

Türkiye'nin de bundan nasibini aldığına dikkati çeken Destici, "Bugüne kadar devletimiz, hükümetimiz bu konuda elindeki tüm imkanları vatandaşlarımız için seferber etti. Özellikle sabit ücretliler, düşük maaş alan emekliler, asgari ücretlilerimiz başta olmak üzere pek çok kesimin hala bu konuda büyük zorluk yaşadığını görüyoruz. O hususla ilgili tedbirler süratle alınmalı ve destekler arttırılarak vatandaşlarımız bu ekonomik zorluk karşısında ezdirilmemelidir. Elbette bunun çalışmaları yapılmıştır, yapılmaktadır, yapılmış olanlar da süratle uygulamaya konulmaktadır. Vatandaşımız, çözümün Cumhur İttifakı'nda olduğunu biliyor." diye konuştu.

BBP Genel Başkanı Destici'den mülteci açıklaması: Arzumuz ülkelerine gönderilmeleridir
BBP Genel Başkanı Destici'den mülteci açıklaması: Arzumuz ülkelerine gönderilmeleridir
BBP Genel Başkanı Destici'den mülteci açıklaması: Arzumuz ülkelerine gönderilmeleridir
BBP Genel Başkanı Destici'den mülteci açıklaması: Arzumuz ülkelerine gönderilmeleridir
BBP Genel Başkanı Destici'den mülteci açıklaması: Arzumuz ülkelerine gönderilmeleridir
BBP Genel Başkanı Destici'den mülteci açıklaması: Arzumuz ülkelerine gönderilmeleridir
BBP Genel Başkanı Destici'den mülteci açıklaması: Arzumuz ülkelerine gönderilmeleridir
BBP Genel Başkanı Destici'den mülteci açıklaması: Arzumuz ülkelerine gönderilmeleridir
BBP Genel Başkanı Destici'den mülteci açıklaması: Arzumuz ülkelerine gönderilmeleridir
BBP Genel Başkanı Destici'den mülteci açıklaması: Arzumuz ülkelerine gönderilmeleridir
BBP Genel Başkanı Destici'den mülteci açıklaması: Arzumuz ülkelerine gönderilmeleridir
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Mustafa Destici, Sığınmacı, BBP, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici'den mülteci açıklaması: Arzumuz ülkelerine gönderilmeleridir - Son Dakika


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