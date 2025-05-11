BBP Genel Başkanı Mustafa Destici\'den Anneler Günü mesajı

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Başta şehit annelerimiz olmak üzere, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyor, ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam alemi için mutlu, huzurlu, aydınlık bir geleceğe vesile olmasını diliyorum" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Anneler Günü dolayısıyla bir video mesaj yayımladı. Destici mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Anne olmazsa, aile olmaz; aile olmazsa toplum olmaz, toplum olmazsa millet, ülke ve devlet olmaz. Binaenaleyh annelerimiz en kıymetli hazinemizdir. Her Anneler Günü'nde olduğu gibi bu yıl da annelerimizin hayır dualarını isteyeceğiz. Anneler Günü aynı zamanda, hepimiz için ülkemizde sıklıkla yaşanan ve hepimizin üzüntü ve utanç kaynağı olan, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık için farkındalık sağladığımız, bu ayıpla mücadele etmenin önemini herkesin hatırlaması gereken bir gün olmalı. Her günümüzü anneler günü yaşamamız gerektiği ve yaşadığımız zorlukları annelerimizin duasıyla aşabileceğimiz inancıyla, başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyor, ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam alemi için mutlu, huzurlu, aydınlık bir geleceğe vesile olmasını diliyorum. Anneler Günü'nüz kutlu olsun."