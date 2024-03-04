Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bedelli askerlikte temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yönelik bir çalışmanın bulunmadığını belirtti.
Güler, DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, bedelli askerlikte kışla şartının kaldırılıp kaldırılmayacağına yönelik yazılı soru önergesini yanıtladı.
Askeralma Kanunu'nun 9. maddesine göre, bedelli askerliğe tabi olanların temel eğitim süresinin bir ay olduğunu kaydeden Güler, "Bakanlığımızın, temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yönelik çalışması bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Politika › Bedelli askerlikte temel eğitim kaldırılmayacak - Son Dakika
YSK üyeleri Mahmut Akgün ve İsmail Kalender, Adıyaman'da seçim öncesi yapılan çalışmaları incelemek ve vatandaşların rahat oy kullanmalarını sağlamak amacıyla toplantı düzenledi. Yapılan toplantıda, deprem bölgesinde oy kullanacak seçmenlerin mağduriyet yaşamamaları için alınacak tedbirler masaya yatırıldı.
Tokat 15'liler Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Çanakkale Şehitleri için düzenlediği vefa yürüyüşünde İstanbul'dan yola çıkarak 4 günde Tekirdağ'a ulaştı. Gümüş, yürüyüş boyunca vatandaşların ve araçların sevgi gösterileriyle karşılaştığını belirtti.
Akdeniz Belediye Meclisi, Mart ayı ilk toplantısında çeşitli konuları görüşerek karara bağladı. Toplantıda, belediye hissesinin satışı, müzik festivaline maddi destek ve imar planı değişiklikleri gibi konular ele alındı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Muhittin Böcek, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, milletvekilleri Cavit Arı ve Aliye Coşar, Muratpaşa Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ümit Uysal, Kepez Belediye Başkan Adayı Mesut Kocagöz, Döşemealtı Belediye Başkan Adayı Menderes Dal ile birlikte Antalya Toptancı Hali'nde, komisyon ve üreticilerle bir araya geldi.
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