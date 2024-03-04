Bedelli askerlikte temel eğitim kaldırılmayacak

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hal esnafıyla buluştu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Muhittin Böcek, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, milletvekilleri Cavit Arı ve Aliye Coşar, Muratpaşa Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ümit Uysal, Kepez Belediye Başkan Adayı Mesut Kocagöz, Döşemealtı Belediye Başkan Adayı Menderes Dal ile birlikte Antalya Toptancı Hali'nde, komisyon ve üreticilerle bir araya geldi.