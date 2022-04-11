Belçika, Kiev Büyükelçiliğini yeniden açmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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Belçika, Kiev Büyükelçiliğini yeniden açmaya hazırlanıyor

11.04.2022 22:13
Belçika, Kiev Büyükelçiliğini yeniden açmaya hazırlanıyor

Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından kapatılan Belçika'nın Kiev Büyükelçiliğinin önümüzdeki günlerde yeniden açılacağını duyurdu.

Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes, Rusya- Ukrayna savaşının başlamasının ardından kapatılan Belçika'nın Kiev Büyükelçiliğinin önümüzdeki günlerde yeniden açılacağını duyurdu.

Geçtiğimiz cumartesi Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki temsilciliğini yeniden açması sonrasında Avrupalı devletler de Kiev'deki büyükelçiliklerini yeniden faaliyete geçirmeye başladı. Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından kapatılan Belçika'nın Kiev Büyükelçiliğinin önümüzdeki günlerde yeniden açılacağını duyurdu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Kiev'e yaptıkları ziyaret sonrasında Litvanya Büyükelçiliğini yeniden açacağını açıklamıştı.

Savaşın patlak vermesinden kısa bir süre sonra güvenlik gerekçesiyle kapatılan Belçika'nın Kiev Büyükelçiliği Ukrayna'ya sınır bölgelerde konsolosluk hizmetleri düzeyine çekilmişti. Son olarak Fransa'nın Kiev Büyükelçiliği bünyesinde yeniden bazı büyükelçilik faaliyetlerini başlatan Belçika'nın bu kararla önümüzdeki günlerde Kiev Büyükelçiliğini yeniden açarak doğrudan diplomatik ilişkileri yürütmeye Kiev'den devam etmesi bekleniyor. - BRÜKSEL

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Ukrayna, Belçika, Rusya, Kiev, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Belçika, Kiev Büyükelçiliğini yeniden açmaya hazırlanıyor - Son Dakika


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