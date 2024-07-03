Beyaz Saray Basın Sözcüsü: Biden Başkanlık Yarışından Çekilmeyecek

Politika

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın kasım ayındaki başkanlık seçimlerinden adaylığını geri çekmeyeceğini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilip çekilmeyeceğini ilişkin tartışmalara Beyaz Saray'dan yanıt geldi. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, düzenlediği basın toplantısında kendisine yöneltilen Biden'ın eski ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı TV düellosundaki başarısızlığının ardından başkanlık yarıştan çekilmeyi planlayıp planlamadığı sorusuna "Kesinlikle hayır" yanıtını verdi.

Biden, Trump'la karşılaşmasındaki başarısızlığından yurtdışı seyahatlerini sorumlu tutmuştu

TV düellosunda Trump'a karşı üstünlük sağlayamayan Biden, kötü performansının ardından yaşına ilişkin endişeler nedeniyle başkanlık yarışından çekilmesi yönünde çağrıda bulunulmuştu. Biden, Trump'la karşılaşmasının "iyi gitmediğini" kabul etmiş, "En iyi gecem değildi. Ama gerçek şu ki çok zekice davranmadım. Tartışmadan önce yaklaşık 100 saat diliminden geçerek birkaç kez dünyayı gezmeye karar verdim. Çalışanlarımı dinlemedim, geri döndüm ve neredeyse sahnede uyuyordum. Bu bir mazeret değil ama bir açıklama" demişti. - WASHINGTON