Biden, uçağa bindiği sırada merdivenlerden düşüyordu - Son Dakika
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Biden, uçağa bindiği sırada merdivenlerden düşüyordu

22.02.2023 21:57
Biden, uçağa bindiği sırada merdivenlerden düşüyordu

ABD Başkanı Joe Biden, Polonya'daki temaslarının ardından ABD'ye doğru yola çıkmak üzere Air Force One adlı başkanlık uçağına bindiği sırada az daha merdivenlerden düşüyordu.

ABD Başkanı Joe Biden, Polonya'daki temaslarının ardından ABD'ye doğru yola çıkmak üzere Air Force One adlı başkanlık uçağına bindiği sırada az daha merdivenlerden düşüyordu.

ABD Başkanı Joe Biden, Polonya'daki temaslarının ardından ABD'ye doğru hareket etti. 80 yaşındaki Biden, Air Force One adlı başkanlık uçağına bindiği sırada az daha merdivenlerden düşüyordu. Görüntülerde, Biden'ın uçağın kapısına az bir mesafe kala tökezlediği ve iki elini merdivenlere uzattığı görüldü. Tökezlemesinin ardından yeniden ayağa kalkan Biden, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi havaalanındakilere el sallayarak uçağa bindi. Biden'ın neden tökezlediği henüz bilinmezken, sağlık durumu hakkında ise açıklama yapılmadı.

Biden, daha önce de merdivenlerde tökezlemişti

Biden, 19 Mart 2021'de Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentine yapacağı ziyaret öncesinde Andrews Askeri Hava Üssü'nde basının sorularını yanıtladıktan sonra başkanlık uçağına binmek üzere merdivenleri çıkmaya başlamıştı. Basamakları çıkarken ayağı tökezleyen Biden, defalarca kez takıldıktan sonra düşmüştü. Biden'ın zor anları Amerikan basınında gündem olmuş, Başkan Biden'ın fiziksel sağlığı ile ilgili endişeler dile getirilmişti.

Beyaz Saray ise, Biden'ın sağlık durumunun iyi olduğunu açıklamış ve söz konusu olayı havanın rüzgarlı olmasına bağlamıştı. - VARŞOVA

Kaynak: İHA
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Amerika Birleşik Devletleri, Joe Biden, Polonya, Politika, Son Dakika

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